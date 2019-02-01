Socar, EWE Turkey Holding’i satın aldı

Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısı konumunda bulunan SOCAR’ın, Alman enerji şirketi EWE AG’nin Türkiye operasyonlarını yürüten EWE Turkey Holding ile iştirakleri Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji ve Milenicom’u satın aldığı açıklandı.

Satış işlemi Rekabet Kurumu ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun onaylarının ardından sonuçlanacak. SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, EWE Turkey Holding’i bünyelerine dahil ederek stratejik bir adım attıklarını belirtti.

Bu adımla Türkiye’de doğal gazın üretim, iletim, dağıtım zincirinin tüm halkalarını tamamladıklarına işaret eden Abdullayev, “Yatırımlarımızla Türkiye ve Azerbaycan ekonomisine ilave değer kazandıracağız” dedi.