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Aktüel Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti
Aktüel

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti

Hatay'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 81 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 00:04:00 -
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti

Hatay'ın Erzin ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 81 yaşındaki yaşlı adam hayatını kaybetti.

İshali Mahallesi'nde yaşayan Cemal Tabar'ın evinden koku geldiğini fark eden komşuları durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Tabar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendirilen Tabar'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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