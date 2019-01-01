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Soba yerine elbisesi yanınca... Feci ölüm!

Kayseri'de soba yakmak isteyen 105 yaşındaki kadın, elbisesi tutuşunca yanarak can verdi.

01 Ocak 2019 Salı 16:18
Soba yerine elbisesi yanınca... Feci ölüm!

Kayseri'nin Develi ilçesinde soba yakmak isterken elbisesi tutuşan 105 yaşındaki kadın, yanarak can verdi.

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesine bağlı Fıraktın mahallesinde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan Feride M. (105) sobayı yakmak istedi. Sobayı yakarken üstü tutuşan Feride M., ateşi söndürmek için çeşmeyi giderken yere düştü. Bu sırada alevler Feride M.'nin üzerini sardı. Feride M., burada yanarak can verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri olay yerine inceleme yaptı.

Feride M.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 16:18
  1. Kayseri
  2. soba
  3. yanarak can verdi

YORUM YAZ

  • Kadir EROLKadir EROL33 dk önce
    Ah be teyzem. Üzdün bizi.Allah rahmet eylesin.Kader muhakkak ama keşke yanında yakınında birileri olsaydı.

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