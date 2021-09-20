Smyrna felaketlerinin ipuçları aranıyor
İzmir’de, yaklaşık 5 bin yıllık geçmişe sahip olan Bayraklı Höyüğü’nde (Eski Smyrna) yürütülen arkeolojik kazılarda, o dönem stratejik konumda olan kentte yaşanılan savaşlar ve diğer felaketlerin izleri araştırılıyor.
Bölgede 70 kişilik ekiple kazı çalışmaları yürüten Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanrıver, son yıllardaki çalışmalarda kentin savunma sistemini öğrenmeye çalıştıklarını belirterek, “Kazılarda, kenti tahrip eden diğer felaketler gibi Kral Alyattes saldırısının izlerini de gün ışığına çıkarıyoruz. Bu saldırıların ardından kentin yönetimi 50 yıl boyunca Lidyalılarda kalmış” dedi. Tanrıver, geçen yılki kazılarda bir kap içinde Erken Tunç Çağı’na ait gümüş takıların olduğu hazineyi ortaya çıkardıklarını sözlerine ekledi.