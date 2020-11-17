SMA hastası Pamir bebek için taraftarlar harçlıklarını birleştirdi

SAMSUN (AA) - Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığı bulunan ve iki yaşına gelmeden yurt dışında tedavi olması gererken Pamir bebek için Samsunsporlu taraftarlar, harçlıklarını birleştirdi.

"Gevşek Bebek Sendromu" denilen SMA Tip 1 hastalığıyla mücadele eden Pamir bebek için Samsunspor taraftarlar grubu da kampanya başlattı.

Pamir bebeğin ailesinin 2 milyon 132 bin avroluk tedavi masraflarının karşılanması için başlattığı yardım kampanyasına taraftarlar da harçlıkları ile destek oldu.

Şimşekler Taraftar Gruplar Birliği'nin binası önünde yapılan kampanyaya küçük çocuklar da harçlıklarıyla katıldı.

Birlik başkanı Volkan Altun, içinde insan sevgisi olan herkesin bu kampanyaya destek vermesi gerektiğini söyledi.

Pamir bebeğin tedavisinin çok pahalı olduğuna işaret eden Altun, "Çocuğumuzun sağlığına kavuşabilmesi için yaklaşık 2 milyon 132 bin avroya ihtiyaç var. Ailenin bunu karşılaması mümkün değil. Küçük bebeğin hayatını hep birlikte ortak mücadele ile kurtarabiliriz. Çevremizde kampanyaya destek olacak herkesi harekete geçirmek zorundayız. Dostumuza, arkadaşlarımıza destek mesajını gönderip bu mesajın yayılmasına yardımcı olmalıyız." dedi.



