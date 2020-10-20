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Aktüel Slovenya'da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak
Aktüel

Slovenya'da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Kovid-19 vakalarındaki hızlı artış nedeniyle bugünden itibaren 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:32:28 -
Slovenya'da kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak

LJUBLJANA (AA) - Slovenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının son dönemde hızla artması üzerine bugünden itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Hükümetin aldığı karara göre, 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkmak yasaklandı.

İçişleri Bakanı Ales Hojs, Slovenya'da bulunan 12 bölge arasında geçişlerin yasaklandığını belirterek, halka turistik gezilerini iptal etme çağrısında bulundu.

Vaka sayılarındaki artışın sürmesi halinde tedbirlerin daha da sıkılaştırılacağını kaydeden Hojs, "Açık alanlardaki toplanmalar 6 kişi ile sınırlandırıldı, ancak daha kalabalık aileler bunun dışında tutulacak." dedi.

Hojs, dini etkinlikler ve nikah gibi toplu organizasyonların da yasaklandığını açıkladı.

Dün yeniden "salgın durumu" ilan edilen 2 milyon nüfusa sahip Slovenya'da, vaka sayısı 13 bin 679'a yükselirken, can kaybı da 190'a ulaştı.

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