Slovan Bratislava ligde kazandı - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Slovan Bratislava, Slovakya liginde oynadığı Spartak Trnava maçından 2-0 galip ayrıldı



ANKARA (AA) - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki rakiplerinden Slovan Bratislava, Slovakya Süper Ligi'nde karşılaştığı Spartak Trnava'yı 2-0 yendi.

Slovan Bratislava, ligin 8. haftasında Spartak Trnava'yı ağırladı. Ev sahibi ekip, Sporar'ın 19 ve Drazic'in 90+2'nci dakikada attığı gollerle maçı 2-0 kazandı. Puanını 19'a çıkaran Slovan Bratislava 2. sıradaki yerini korudu. Beşiktaş, 19 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi K Grubu ilk maçında Slovan Bratislava'ya konuk olacak.

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