Skrtel tribünden atılan tesbihi geri verdi Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel’e maç sonunda tribünlerden tesbih atıldı.

Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel’e maç sonunda tribünlerden tesbih atıldı. Skrtel atılan tesbihi taraftara geri verdi.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 3-3 berabere biten müsabakanın ardından Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel’e tribünden tesbih atıldı. Tesbihi yerden alan Skrtel taraftara ‘geri ister misin’ diye sorduktan sonra taraftarın istemesi üzerine kendisine atılan tesbihi tribünlere geri gönderdi.

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