Skandalları saymakla bitmiyor! İP’te kürklü Aylin depremi

Son olarak; TBMM 27. dönemde İYİ Parti'den milletvekili seçilen Aylin Cesur, partisinden istifa ettiğini şu sözlerle duyurdu;

"Değerli İYİ Parti’liler, Bugün itibariyle İYİ Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım. İYİ Parti üyesi olduğum günden beri birlikte çalıştığım tüm kıymetli İYİ Parti’li arkadaşlarıma, ‘Türkiye daha iyi olsun’ diye yola çıkmış ve ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesine katkı sağlamak için bizimle birlikte canla başla çalışmış tüm teşkilat mensuplarına, sevgili gençlerimize, kadınlarımıza ve parti gönüllüsü arkadaşlarıma, İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e ve tüm parti kurucularına teşekkürlerimi sunuyor; İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu ve yönetimine, halen görevde olan İYİ Parti teşkilatlarına ve halen görevde olmayan parti mensuplarına başarılar ve esenlikler diliyorum. Kamuoyunun bilgisine sunarım! Saygılarımla,"

SKANDALLARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Meral Akşener’in öve öve göklere çıkarttığı kamuoyunda ‘Kürklü Aylin’ olarak bilinen İP Isparta Milletvekili Aylin Cesur’un kırdığı potlar saymakla bitmiyor. İşte onlardan bazıları…



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şehit cenazesinde cemaatin önüne geçip poz verdi

Şehit cenazesine katılan Cesur panikle namazın başlayacağı noktaya doğru ilerledi. Cemaati adeta yararak en öne geçen Cesur kameraların hemen önüne geçti ve objektiflere bakarak önce dua eder görüntüler verdi.

Namaz kılmayı da bilmediği ortaya çıkmıştı

Burada yoğun bir tepkiye maruz kalan, Aydın İYİ Parti milletvekili Aylin Cesur, namaz devam ediyor zannederek, sol elini sağ elin üstüne koyarak namaz safına durmaya çalıştı ve o esnada sol elini sağ elin üstüne koymuştu. Ayrıca namazı erkekler gibi kılmaya çalışması da başka bir garipliği doğurmuştu. Daha sonra cemaatin dua ettiğini görünce, o da duaya durmuştu.

Kürkle cenaze namazına katılmıştı

Şehit cenazesinde cemaatin önüne geçen Cesur'un acı içindeki vatandaşların ve şehit ailesinin yanına beyaz kürkü ile gelip fotoğrafçısına birçok farklı açıdan poz vermesi dikkat çekmişti.

Osmanlı hayranı Kadir Mısıroğlu’na da dil uzattı

Öte yandan Meral Akşener, yine aynı konuşmanın içerisinde Kadir Mısıroğlu’na da dil uzatarak “Sayın Erdoğan biliyorum senin fesli meczuptan öğrendiğin son derece tarih birikiminde bulunmaz ama birileri sana anlatsın” dedi.