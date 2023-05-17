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Gündem Skandal provokasyonlara anlamlı cevaplar! Mansur’un tuvaletini kullandı parasını Kılıçdaroğlu’na gönderdi
Gündem

Skandal provokasyonlara anlamlı cevaplar! Mansur’un tuvaletini kullandı parasını Kılıçdaroğlu’na gönderdi

Yeniakit Publisher
2023-05-17 08:09:00 - 2023-05-17 08:16:05
Skandal provokasyonlara anlamlı cevaplar! Mansur’un tuvaletini kullandı parasını Kılıçdaroğlu’na gönderdi

CHP'li seçmenler Erdoğan'a oy verdikleri gerekçesiyle yaptıkları yardımları haram ettiklerini ifade ederken, depremzedelerden ise anlamlı bir cevap geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tuvaletlerini kullandığı için, Kılıçdaroğlu'na gönderdiği 5 liranın dekontunu paylaşan depremzede paylaştığı notta, "Depremde Ankara Büyükşehir Belediyesi WC kullanımı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yoğun katılımla gerçekleşti.

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2,5 milyon oy fark atarken, seçimin ardından yaşanan kirli provokasyon ise ülke gündemine gölge düşürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na fark attığı seçimlerde 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde halkın büyük teveccühünü görerek yüksek sayıda oy aldı.  Ancak CHP seçmenleri Erdoğan'a destek veren depremzedelere nefret kustu.

SKANDAL PROVOKASYONA ANLAMLI BİR CEVAP GELDİ

CHP'li seçmenler, sosyal medya üzerinden yayınladıkları videolar ile yaptıkları yardımı ve haklarını haram ettikleri yönde söylemlerde bulundu. Skandal provokasyona tepkiler çığ gibi büyürken depremzedelerden de anlamlı bir cevap geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"HARAM EDENLERE İLETİRSİNİZ"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 yakınını kaybeden bir vatandaş, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin standından aldığı suyun parasını CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdi.

Depremzede gönderdiği paranın notuna, "Depremde bir şişe su almıştım Ankara Belediyesi'nin standından. Haram edenlere iletirsiniz." ifadelerini düşerek kendilerine nefret kusan CHP'li seçmenlere anlamlı bir cevapta bulundu.

ABB'NİN TUVALETİNİ KULLANDI, PARASINI KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERDİ

CHP’lilerin hakaretleri,ne maruz kalan bir depremzede de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin tuvaletlerini kullandığı için, para gönderdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na gönderdiği 5 liranın dekontunu paylaşan depremzede paylaştığı notta, "Depremde Ankara Büyükşehir Belediyesi WC kullanımı" ifadelerini kullandı.

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Yerel

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