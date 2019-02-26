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Skandal ortaya çıktı! İşte uçağın düşme nedeni

Futbolcu Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği uçakla ilgili resmi rapor yayınlandı.

26 Şubat 2019 Salı 13:04
Skandal ortaya çıktı! İşte uçağın düşme nedeni

Emiliano Sala'nın yaşamını yitirdiği uçak kazasıyla ilgili resmi açıklama geldi.

AAIB'nin raporuna göre, uçak 3 parçaya bölünmüş halde bulundu. Uçağın enkazı ise kablolarla bir araya getirilerek çıkartıldı. Uçak büyük hasar görürken, motor kokpitten ayrılmış olarak bulundu.

Nantes'tan Cardiff'e giderken İngiltere Kanalı'nda 21 Ocak'ta kaybolan uçaktan Sala'nın cesedine ulaşıldı; ancak hayatından ümit kesilen pilot David Ibbotson'ın cesedi bulunamadı.

Pilotun temel hataları kazaya neden oldu

Raporda, Sala'yı Nantes'tan Cardiff'e götürmek götürmek üzere yola çıkan Ibbotson'un sadece 'özel uçak lisansı' sahibi olduğu, ticari uçuş yapmaya uygun olmadığı olmadığı belirtildi. Pilotun lisansında, görüş açısı düşük havalarda uçuş yapmamayı kabul etmiş sayıldığı ancak kaza gecesinde havanın bulutlu ve görüş açısının düşük olduğu kaydedildi.

Cardiff City'nin kulüp rekoru kırarak Nantes'tan 15 milyon Pound'a transfer ettiği Sala'yı taşıyan tek motorlu Piper Malibu uçak, 21 Ocak'ta Fransa'dan ayrılmış ve aynı gece radardan kaybolmuştu.

(Sporx)

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:04
  1. İngiltere
  2. Fransa
  3. Cardiff City
  4. Nantes
  5. Piper Malibu
  6. Emiliano Sala

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