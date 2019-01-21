Sizin içtiğiniz maden suyu mu? Soda mı?

Belki de daha evvel alışveriş yaparken dikkat etmediğiniz ufak gibi görünen büyük bir ayrıntıdan bahsedelim. Maden suyu mu? Soda mı? Hangisini tercih etmelisiniz? Hangisini tüketmelisiniz? Maden suyunun faydaları nelerdir? İşte size sağlık tüyoları!

Soda ile maden suyu aynı şey değildir

Soda, içme suyuna, 1 litreye en az 570 mg bikarbonat ve 1000 mg karbondioksit katılarak elde edilen yapay bir içecektir. Maden suyu ise doğal bir içecektir. Mineral açısından çok zengindir. İçeriğinde bikarbonat ve karbondioksitin yanı sıra, magnezyum, kalsiyum, sülfat gibi ana elementler de vardır.

Dr. Fevzi Özgönül, “Maden suyu ve soda, ikisi de mideyi rahatlatma özelliğine sahiptir, ancak sodanın bundan başka hiçbir işlevi yoktur oysa maden suyu aynı zamanda doğal bir mineral deposudur” dedi.

Toplumumuzda belki de birçok insanın maden suyu ve sodanın isim farkı olsa da aynı etkide olduğunu düşündüğünü dile getiren Özgönül, “İlk bilmemiz gereken, maden suyunun ne olduğudur. Yurt dışında mineralli su diye adlandırılan su ülkemizde kafamızı karıştırıyor. Maden suyu, yeraltı sularından elde edilmiş içerisinde çözünmüş mineral tuzları, elementler ve gaz içeren sulara verilen addır.

Mineralli suları diğer sulardan ayıran özellik, kaynağından elde edildiği anda mineraller içermeleridir. Maden suyu içinde; bikarbonat, sülfat, klorit, kalsiyum, magnezyum, florit, demir ve sodyum bulundurur. İçilebilir nitelikteki herhangi bir suya karbondioksit ve bikarbonat eklendiğinde soda yapılmış olur.

İkisi de rahatlama sağlar fakat…

Maden suyu ve soda, ikisi de mideyi rahatlatma özelliğine sahiptir ancak sodanın bundan başka hiçbir işlevi yoktur oysa maden suyu aynı zamanda doğal bir mineral deposudur. Dolayısıyla tüketilmesi önerilen doğal maden sularıdır ve sodayla maden suyunu ayırt edebilmek için ürünün üzerindeki etiketi okuyup karar vermek çok önemlidir” diye konuştu.

Maden suyu içerdiği magnezyum, kalsiyum, flor gibi minerallerle mineral ihtiyacımızı karşılamak için güzel bir kaynaktır” diyen Dr.Fevzi Özgönül, açıklamasını şöyle sürdürdü:“İçerdiği sülfat ve bikarbonat iyonları sayesinde hem mide bağırsak sisteminde rahatlatıcı etkisi vardır, hem de böbrek fonksiyonlarını dengeler. "

Güzel bir cilt için!

Cilt için gerekli olan su ve mineral ihtiyacını da karşılar. Cildimize gergin ve diri kalmasını sağlar. Özellikle yaz aylarında ve spor yaptıktan sonra ter ile kaybettiğimiz tuz ve minerallerin geri alınması in çok güzel bir alternatiftir. İçerdiği karbondioksit gazı sayesinde asitli içeceklere güzel bir alternatiftir.

Aynı zamanda bikarbonat özelliği sayesinde mide asidinin çok olduğu durumlarda rahatlatıcı bir etkisi de vardır. Spor sonrasında ayran ile birlikte alındığında hem tok tutma hem de zayıflatma etkisi vardır. Maden suyunun içerdiği kalsiyum kemik yapısının, florür de ağız ve diş sağlığının gelişmesi için son derece yararlıdır.” dedi.

Dr. Fevzi Özgönül, maden sularının zararları olup olmadığı konusunda ise şunları kaydetti: “Sağlığımız için kullanmak zorunda olduğumuz ilaçlarda bile bir doz vardır. Bu nedenle maden suyu içerken de bu doz çok önemlidir. Bu nedenle düzenli maden suyu içiyorsak onunda abartmadan günde 1 litreyi geçmeyecek şekilde tüketmekte yarar vardır.

Yemekle birlikte aldığımızda hem mineralli sudan hem besinlerden mineral emilimini kolaylaştırıyor. Bu nedenle yemek sırasında içecek olarak tercih edilebilecek bir alternatiftir. Fakat maden suyu diye satılan soda içerdiği azla bikarbonat neden ile yemek sırasında ve hemen sonrası içildiğinde mide ast dengesini bozarak sindirimi geciktirebilir. Bazı maden sularında sodyum miktarı yüksek olabilir.

Tansiyon şikayetiniz varsa!

Eğer tansiyon yüksekliği şikayetiniz varsa bu maden sularında tüketmemeniz önerilir. Soyum miktarının yüksek olup olmadığını etiketinden kontrol edebilirsiniz. Gerçek maden suyunun bilinen bir zararı yoktur fakat ülkemizde maden suyu adı altında satılan sodanın içerisine katılan doğal olmayan aromalar, tatlandırıcılar ve aşırı bikarbonat içeriği nedeni ile zararı görülebilmektedir.”