Sizin Allah’ınız var mıydı Nilgül hanım? ‘Cevabı yollayın yayınlayacağım’

28 Şubatçı Çetin Doğan'ın eşi Nilgül Doğan, cezaevinde olan darbeci kocası için, "Bu adaletsizliği biz affetsek Allah affetmeyecek" dedi. Doğan'a seslenen Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, kocasının yaptıklarını hatırlatarak, "Sizin Allah'ınız var mıydı?" diye sordu.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Başlıkta Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Hanım’ın ismini zikretsek de, aynı kafadaki herkese soruyorum..

Cumhuriyet gazetesinden, Sözcü gazetesine kadar, hepsinin yöneticilerine soruyorum..

Madımak’ta gösteri yaptı diye, “Anayasa’yı değiştirmeye teşebbüs’ten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası”na çarptırdığınız insanlar, 80 yaşına merdiven dayadığında.

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Ki, 20 yıldır.. 25 yıldır.. 30 yıldır cezaevinde olduğu halde..

Bu kadar süre cezaevinde yattıktan sonra ve ağır hasta oldukları rapora bağlandıktan sonra..

İki sene kadar önce Ahmet Turan Kılıç, 86 yaşında iken af kararı ile cezaevinden çıktı..

Önceki gün de yine bir başka masum, Hayrettin Gül, yıllarca cezaevinde yattıktan sonra ağır hastalık gerekçesi ile af kararı gereği, cezaevinden çıktı..

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