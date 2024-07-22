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Gündem Sizin adalet anlayışınız batsın! Kavala ve Demirtaş diyenler KKTC diyemiyor
Gündem

Sizin adalet anlayışınız batsın! Kavala ve Demirtaş diyenler KKTC diyemiyor

Yeniakit Publisher
2024-07-22 15:02:00 -

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, “Eşitlik nerede, hürriyet nerede” diyenler, Osman Kavala üzerinden, Selahattin Demirtaş üzerinden adalet arayışı içerisine girenler, yüksek sesle, “Kıbrıs Türk Devleti için adalet nerede!” diye haykıramıyorlar.

Rumların Türklere uyguladığı zulüm sonrası dönemin Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ın emriyle düzenlenen harekat sonrası kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sadece Türkiye tarafından tanınıyor. Diğer ülkeler ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınmayan ülke, hukuken Kıbrıs Cumhuriyeti’ne bağlı görünüyor.

KKTC’yi tanıyan Bangladeş gibi ülkeler, ABD’nin baskısıyla tanıma kararını geri çekmek zorunda kaldılar. Batı ülkelerinin yalnızlaştırmaya çalıştığı KKTC 50 yıldır hukuksuz bir uygulamaya tabi tutuluyor.

Akit TV’de Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Osman Kavala gibi isyan destekçisi ve Selahattin Demirtaş gibi PKK yanlısı isimler üzerinden adalet edebiyatı yapan kitlenin, KKTC’nin hakkını savunamadığı vurgulandı.

Karahasanoğlu konuya dair şunları söyledi:

Eşitlik nerede, hürriyet nerede diyenler, Osman Kavala üzerinden, Selahattin Demirtaş üzerinden adalet arayışı içerisine girenler, yüksek sesle, “Kıbrıs Türk Devleti için adalet nerede!” diye haykıramıyorlar.
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