Siz insan olamazsınız! Böyle alçaklık görülmedi

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası ülke ve millet düşmanlığına soyunan tiplere verdi veriştirdi.

"Eline kazma-kürek almayan, elini taşın altına koymayan, cebine atmayan vicdan yoksunları, siyasi rant peşine düştüler" ifadelerini kullanan Pazarcı, "Geçecek bu günler elbet. Millet, bu felaketi de atlatacak. Ama unutulmayacak yaşananlar. Hele bir yaralarımızı saralım. Hesap sorma vakti de gelecek" deyip şunları kaydetti:

"17 Ağustos 1999'da bölge ile haberleşme tamamen çöktüğü ve hiçbir bilgi alınmadığı için hemen arabaya atlayıp harekete geçtik...

İlk durak Sakarya idi. Akşam saatlerinde vardığımızda şehre girmenin imkânı yoktu. Yollar tamamen molozla kapanmıştı. İnsanlar çaresizlik içinde bir köşeye çekilmiş ağlıyordu.

Oradan İzmit'e geçtik. Benzer tablolar yaşanıyordu. Karşıda TÜPRAŞ Rafinerisi alev alev yanıyordu.

Çaresiz Ankara'ya döndük. Gerekli malzemeleri alıp tekrar yola çıktık. Sakarya'da dostumuz ANAP eski Milletvekili Mümtaz Özkök'ün bütün ailesi enkaz altındaydı. Kendi imkânları ile bir iş makinesi kiralayıp, onları çıkartmaya çalışıyorlardı. Biz de yardım ettik. Ele ele verip çok ceset çıkardık oradan. Üstelik ağustos sıcağında çürümüştü cesetler.

O dönemde henüz AFAD kurulmamıştı. Sivil Savunma Ekipleri de ortada yoktu. Herkes elleri ile kazdı enkazı. Beşinci günde de Mümtaz Bey'in 16 yaşındaki yeğeni Çiçek Kurani'yi canlı çıkardık.

Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'ti. Onun da bizden bir farkı yoktu. Kameraların karşısında "Telefon irtibatımız kesik. Bölgeye ulaşamıyorum, talimat veremiyorum" diye sızlanıyordu.

Anlatılamayacak kadar zor durumdaydık. Ama hepimiz üzerimize düşeni yaptık. Ortaya çıkan boşlukları doldurmaya çalıştık. El ele verdik, büyük bir dayanışma örneği sergiledik.

En büyük gücümüz buydu çünkü. O dayanışma ruhunu kaybedersek çökerdik, biterdik.

Uzatmaya gerek yok. Altıncı gün Ankara'ya döndükten sonra aracımızın havalandırmasından bir hafta boyunca ceset kokusu geldi.

***

Hiçbirimiz DSP'ye ya da Ecevit'e oy vermiş insanlar değildik. Ama hiçbirimiz sağa sola sövmedik. Devlete saldırıp milletin moralini bozacak tavırlar sergilemedik. Bozgunculuk yapmadık. Devlet yoksa biz vardık. Zaten devlet de milletin teşkilatlanmış şekliydi. Milletçe kenetlendik birbirimize.

Aradan yıllar geçti. Daha büyük bir felaket geldi başımıza. Üstelik 1999'daki gibi hazırlıksız da değildik. Buna rağmen, ilk andan itibaren bozguncular çıktı ortaya. Leş kargaları misali sağa sola saldırmaya başladılar. Klavye başına geçenler yalan, dolan, milletin moralini bozucu haberler üretmeye başladılar.

Acılardan rant devşirmeye çalışanlarla tanıştık.

Maalesef bu ülkenin ikinci büyük partisi olan CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aynen şu ifadeleri kullandı:

"Meseleyi siyaset üstü görmüyorum, dayanışmayı reddediyorum."

Evet, açın bakın, aynen bunları söyledi ve söyleyebildi.

Ardından da dört bir yandan devlete yönelik saldırılar yükseldi. Milletvekili sıfatı ile ortalıkta dolaşan bazı tipler, "Şimdi devlete düşman olma vakti" türünden alçakça ifadeler kullandı.

Alınan her tedbiri kirletmeyi, atılan bütün adımları engellemeyi görev sayan tipler çıktı ortaya. İnsanlıktan sıyrıldılar, sırtlan misali sağa sola saldırdılar. Ülke ve millet düşmanlığına soyundular.

Eline kazma-kürek almayan, elini taşın altına koymayan, cebine atmayan vicdan yoksunları, siyasi rant peşine düştüler.

Geçecek bu günler elbet. Millet, bu felaketi de atlatacak. Ama unutulmayacak yaşananlar. Hele bir yaralarımızı saralım. Hesap sorma vakti de gelecek."