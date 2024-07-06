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Siz bizim Müslüman kardeşlerimizsiniz! Size zorluk çıkaranları kovun

Yeniakit Publisher
2024-07-06 22:08:00 -

Türkiye'de bazı Suriyelilere yönelik yapılan taşkınlıklar sonrası Suriye'de de bazı provokatörler ortalığı karıştırmak istedi. Olaylar sonrası Suriyeli baba ve kızından duygu dolu bir mesaj geldi.

Ülkemizin çeşitli illerinde Suriyelilere karşı yapılan provokasyon sonrası Suriye'nin kuzeyinde de bazı provokatif girişimlerde bulundu. Türkiye'de yaşayan Suriyeli baba ve kız olaylar sonrası duygulandıran bir video paylaştı.

Suriyeli baba ve kızın açıklamaları şöyle:

Merhaba Türk kardeşlerimiz. Benim adım Ahmet Sadra kızımın adım Şeza Sadra, size bir mesaj yollayacağız. Biz Türkiye'de yaşıyoruz ve size teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda devletinize de teşekkür ediyoruz. Her insan aynı değil bizler insanız ve hepimiz aynı değiliz. Bazılarınız bize zalimlik yapıyor. Suriyeli mahalleleri taşlıyorlar ve Suriyelileri vuruyorlar. Onların hiç bir suçu yok. Size kötülük yapanlara cevap verin ama bütün Suriyelilere ceza vermeyin. Hepimiz iyi değil, hepimiz kötü de değil Size zorluk çıkaranları kovun. Biz Müslümanız. Hiç bir Suriyelinin Türkiye'ye kötülük yapmasını kabul etmiyoruz. Biz sizinleyiz ve sizi çok seviyoruz. Bize zalimlik yapmayan çünkü Allah biliyor hepimiz kötü değiliz. Biz savaştan kaçtık Türkiye'ye gezmek için gelmedik. Türkiye'ye zarar verenleri kovun ve biz sizinle aynı fikirdeyiz. Siz bizim İslam kardeşlerimizsiniz. Tüm Türkiye'ye teşekkür ederiz.

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