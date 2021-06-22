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Dünya Siyonistler yine saldırdı!
Dünya

Siyonistler yine saldırdı!

Siyonist işgalcilerin, işgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki Filistinlilere saldırması sonucu 20’den fazla kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 20:34:00 -
Siyonistler yine saldırdı!

YENİ AKİT / ANKARA

Çok sayıda siyonist yerleşimcinin, Şeyh Cerrah Mahallesi’nde işgal polisinin koruması eşliğinde Filistinlilere ait evlere taşlarla saldırdı. Yerel kaynaklar, siyonist yerleşimcilerin El-Kasım ailesinin evini ateşe verdiğini ve içerdeki çocukların dehşet dolu anlar yaşadığını bildirdi.

Bunun üzerine mahalle sakinleri, canlarını ve mallarını korumak için işgalcilere karşı koymak amacıyla sokaklara döküldü. Filistinli direnişçilerin saldırılara tepki göstermesi üzerine işgalciler, Filistinlilere saldırdı.

Filistin Kızılay’ı tarafından konu hakkında yapılan basın açıklamasında, sağlık ekiplerinin 20 yaralıyla alakadar olduğu belirtilerek, bunlardan 13’ünün işgalcilerin fırlattığı gaz bombaları nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği, 2’sinin arbede sırasında darbeler aldığı ve 2’sinin plastik mermilerle yaralandığı belirtildi.

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