Siyonist vahşet 3. ayında! Filistin’den insanÎ feryad

Siyonist İsrail’in Amerika’nın desteğiyle Filistin’e yönelik başlattığı katliam ve soykırım yaklaşık 3 aydır devam ediyor. 2.5 milyona yakın Gazzeli, katliamların yanı sıra yardım malzemeleri sağlıklı ulaşamadığı için her türlü insani ihtiyaçtan mahrum. Bombardımanlarda ağır yaralanan bebekler, çocuklar narkozsuz ilaçsız ameliyat edilmeye çalışılırken acıya dayanamayarak hayatını kaybediyor. Tüm insani ihtiyaçların ve yardım malzemelerinin hiçbir koşul aranmadan Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze’ye gönderilmesi hayati önemde.

Refah Sınır Kapısı açılsın

Ankara’da STK’lar Mısır Büyükelçiliği önünde toplanarak, “Refah sınır kapısı açılsın ve Mısır Gazze’de devam eden katliam ve soykırıma daha fazla ortak olmasın” diye haykırdılar. akit’e konuşan STK temsilcileri, vahşete dur demenin ve insani yardımların bir an önce ulaştırılmasının bütün insanlığın görevi olduğuna dikkat çektiler. 7 Ekim’den bu yana 20 bine yakın Filistinlinin şehit edildiğini belirten İHH Ankara Şube Başkanı Hacı Bayram Şahin, şunları söyledi: “1.5 milyon insan evlerinden ve yurtlarından edilmiştir. Hastanelerde ise maalesef tıbbi destek verilememektedir. İnsani krizin her türlüsü her boyutta Gazze’de yaşanmaktadır. Bu krizin bir süre daha böyle devam etmesi durumunda bölgede açlık ve susuzluktan insanlar dünyanın gözü önünde hayatlarını kaybedecekler. Bu nedenle Mısır hükümetine insani ve vicdani açıdan büyük sorumluluk düşmektedir. Bu insani krize daha fazla duyarsız kalmayacağını temenni ediyoruz. Bu tüm dünyada vicdan sahibi insanların Mısır’dan en büyük beklentisidir.”

Yardımı ulaştırmaktan aciziz

İnsan ve Medeniyet Hareketi Ankara Şube Başkanı Eyüp Medet de, şunları dile getirdi: “Aksa Tufanı ile terör örgütü İsrail büyük bir şok yaşamıştır. İtibarını yeniden tahkim etmek uğruna büyük bir soykırım başlatmıştır. Gazzeliler sadece bombalanmakla kalmamış, zaten var olan ablukanın daha da derinleştirilmesi ile gıda, sağlık, hijyen, su gibi hayati ihtiyaçlarına da ulaşamaz hale getirilmiştir. Üzücü olan şu ki İslam ülkeleri Gazzeli mağdurları İsrail saldırılarına karşı koruyamamaları bir yana, insani yardımları bile ulaştıramamışlardır. Tüm dünyanın Gazze’de yaşananlara şahit olduğu, çok büyük miktarda insani yardımı Refah Sınır Kapısına yığdığı halde geçişinin sağlanamaması hiçbir şekilde açıklanamaz.”

Mısır'a baskı yapılmalıdır

Şehir ve Medeniyet Derneği Başkanı Aziz Oğuzhan Karaman ise şunları ifade etti: “İnsani yardımı engelleme uluslararası bir suçtur. Gazze’de maalesef insanlık ölmüştür. Mursi’ye yapılan darbenin gerekçelerinden birisi Refah sınır kapısının açık tutulmasıydı. Bugün darbeci Sisi halkının tepkilerine rağmen savaş suçuna ortak olarak kapıyı kapalı tutmaktadır. Yardım koridoru için BM kararı yeterlidir ama o da aciz. Vicdanlı tüm insanlar Refah için Mısır’a baskı yapmalıdır.”

İnsanlık harekete geçmeli

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu Başkanı Ahmet Taş da, şunları söyledi: “İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı katliamlarının bir an önce durdurulması için bütün insanlığı harekete geçmeye davet ediyoruz. Sınırdaki İsrail ablukasının kaldırılarak acil ihtiyaç maddelerinin mazlumlara ulaştırılması hayati önemdedir. Uluslararası camianın, saldırıların durdurulması için İsrail’e baskı yapmasını istiyoruz. Dramın son bulması için çaba sarf etmek bütün insanlığın ortak görevidir.”

