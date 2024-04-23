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Dünya Siyonist sevgisi gözlerini kör etmiş! 'Protestocu öğrencilere karşı askerler kullanılsın'
Dünya

Siyonist sevgisi gözlerini kör etmiş! 'Protestocu öğrencilere karşı askerler kullanılsın'

Yeniakit Publisher
2024-04-23 23:08:00 -
Siyonist sevgisi gözlerini kör etmiş! 'Protestocu öğrencilere karşı askerler kullanılsın'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresinden 2 senatör, New York'taki Columbia Üniversitesinde devam eden Filistin yanlısı öğrenci eylemlerine karşı Ulusal Muhafız birliklerinin kullanılması çağrısı yaptı.

Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, ABD Başkanı Joe Biden'a gönderdiği mektupta, Columbia Üniversitesindeki öğrencilerin İsrail karşıtı gösterileri nedeniyle "Amerikalı Yahudi öğrencilerin risk altında" olduğunu iddia etti.

Hawley, mektubunda, Filistin yanlısı gösterileri "antisemitik" olarak niteleyerek, Biden'a, "Yahudi Amerikalı öğrencilerin ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için Ulusal Muhafızları ve gerekli diğer yetkilileri derhal harekete geçirmelisiniz." çağrısını yaptı.

Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton da X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Columbia'da yeni oluşan pogromların (etnik, dini ya da siyasi nedenlerle bir gruba uygulanan şiddet) durdurulması gerektiğini." öne sürdü.

Cotton, New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın New York polisini, Vali Kathy Hochul'un da Ulusal Muhafızları protestolara müdahale için göndermemesi durumunda Biden'ın göstericileri dağıtma görevi olduğunu savundu.

Biden, Columbia Üniversitesi başta olmak üzere kampüslerde devam eden Filistin yanlışı protestolar için dün, “Yahudi karşıtı protestoları kınıyorum, bu yüzden bununla başa çıkmak için bir program hazırladım. Filistinlilerin durumunu anlamayanları da kınıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.
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İsrail yanlısı gruplar, sosyal medya hesaplarından, en başta Columbia Üniversitesi olmak üzere, kampüslerdeki öğrenci eylemlerini “antisemitik” ve “güvenlik için riskli” olduğunu iddia ediyor. Ancak, şu ana kadar bu iddiaları haklı çıkaracak herhangi bir vaka bulunmuyor.

- Columbia Üniversitesindeki olay

Columbia Üniversitesinde Filistin yanlısı öğrenciler, okulun, Filistin işgalini ve Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektör Minouche Shafik, eylemin, üniversitenin işleyişi için "tehdit oluşturduğunu" savunarak, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuştu.

Kampüse girerek oturma eylemine müdahale eden polis, 108 öğrenciyi gözaltına almış, okul yönetimi de eyleme karışan 80 civarında öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası vermişti.

Rektör Shafik'in tutumu, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistin yanlısı öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmişti.

Columbia Üniversitesindeki Filistin yanlısı gösteriler, New York Üniversitesi (NYU), Yale, Massachusetts Teknoloji Ensititüsü (MIT), Tufts Üniversitesi, The New School ve Kuzey Carolina Üniversitesi gibi ABD'nin diğer önde gelen okullarına da yayılmıştı.

Kaynak: AA

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