  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan ABD-İsrail hattına "şartlı" duruş: "Halkımızın güvenliği kırmızı çizgimizdir!" CHP zihniyeti yine şaşırtmadı! Bursa'da CHP'li belediyeden esnafa ödeme darbesi: "Bunlar komünist mi, perişanız!" 16 yaşındaki çocuk öldü! Bakanlık devreye girdi ASELSAN gövde gösterisi yaptı: Yerli uydu LUNA-2 uzayda! SpaceX ile Kaliforniya'dan fırlatıldı! MİT'in yakaladığı vatan haini cezasını buldu NATO'dan İran füzelerine karşı net mesaj! "Müttefiklerimizi savunmak için her an hazırız!" Mescid-i Aksa'ya karşılık sinagog ve havralar kapatılabilir mi? CHP MYK’sından fuhuşçu başkan kararı: Askıya alındı! Trump'tan medya düzenine dijital darbe! Beyaz Saray cebinize giriyor: "En ön sıradan izleyeceksiniz!" Büyük kalleşlik! "İlaç ve tıbbi malzeme taşıyan uçağımıza saldırdılar"
Dünya

Siyonist ordu çöküşte!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Siyonist ordu çöküşte!

İsrail’de ordunun ciddi personel sıkıntısı yaşadığı öne sürülürken, Genelkurmay Başkanı ve muhalefet liderinin ordunun “çökme riski” ile karşı karşıya olduğunu dile getirdiği ve zorunlu askerlik süresinin artırılmasının gündemde olduğu iddia edildi.

Siyonist rejimde muhalefet lideri Yair Lapid ve sözde Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ordunun büyük bir personel krizinin içinde olduğunu açıkladı. Lapid, hükümeti eleştirerek, "Ordu en yüksek kapasitesine ulaştı. Hükümet ordunun sahada kanamasına izin veriyor." dedi.

Lapid, ordunun çok cepheli bir savaşla karşı karşıya olduğunu ve yeterli asker ile stratejinin bulunmadığını belirtti.

 

Zamir ise güvenlik kabinesine yaptığı açıklamada ordunun "çökme eşiğinde" olduğunu ifade etti ve mevcut askerlerin çoğunun yorgun ve tükenmiş durumda olduğunu vurguladı.

Zamir’in verdiği bilgilere göre, bazı askerler altıncı veya yedinci kez zorunlu hizmet veriyor ve artık güvenlik tehditleriyle başa çıkamayacak kadar yorgun. Orduda 8 bini muharip olmak üzere toplam 15 bin asker açığı bulunuyor.

Personel krizine çözüm olarak, siyonist rejim sözde Başbakanı Binyamin Netanyahu, askerlik süresinin uzatılacağını açıkladı.

Pesah Bayramı sonrası zorunlu askerlik yasası ve hizmet süresi artırılacak, ayrıca Haredi olarak bilinen Ultra-Ortodoks Yahudilerin de askerlik hizmetine katılması planlanıyor.

 

Siyonist rejim ordusu, Gazze Şeridi’nin yarısını işgal altında tutarken, Batı Şeria’daki Filistinlilerin topraklarını gasp ederek kurduğu yeni yerleşimlerin "güvenliğini" sağlamakla da görevli. Artan görev yükü ve azalan asker sayısı, ordunun personel krizini derinleştiriyor.

Yetkililer, Haredi koalisyon ortaklarının askerlik tartışmaları nedeniyle yeni zorunlu askerlik yasasının siyasi gerilime yol açtığını belirtiyor.

Siyonist rejimde 18 yaşına gelen her erkek 32 ay, kadınlar ise 24 ay zorunlu askerlik hizmeti yapıyor. Askerlik süresinin 36 aya çıkarılması tartışılıyor.

Siyonist katillerden alçak karar: İsrail meclisi Filistinliler için idam yasasını onayladı!
Siyonist katillerden alçak karar: İsrail meclisi Filistinliler için idam yasasını onayladı!

Gündem

Siyonist katillerden alçak karar: İsrail meclisi Filistinliler için idam yasasını onayladı!

Sıcak saatler! İsrail vuruluyor
Sıcak saatler! İsrail vuruluyor

Dünya

Sıcak saatler! İsrail vuruluyor

Herkes İran sanıyor ama değil! Dünyaya duyuruldu: İsrail'e 40 saldırı düzenledik
Herkes İran sanıyor ama değil! Dünyaya duyuruldu: İsrail'e 40 saldırı düzenledik

Dünya

Herkes İran sanıyor ama değil! Dünyaya duyuruldu: İsrail'e 40 saldırı düzenledik

Haydut İsrail 1 günde 400 bomba kullandı! 170 hedefi vurduğunu iddia etti
Haydut İsrail 1 günde 400 bomba kullandı! 170 hedefi vurduğunu iddia etti

Dünya

Haydut İsrail 1 günde 400 bomba kullandı! 170 hedefi vurduğunu iddia etti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Nihat Kızılçelik

Bunlar öyle bir darbe yiyorki bu darbe gebermeseler bile yaşadıkları sürece tabiiki bu savaşın sonunda soykırımcı satanist İsrail devleti diye bir şey kalırsa akıllarından hiç bir zaman çıkmayacak yıkım ve ölüm darbesi İran bunlara resmen cehennemi yaşatıyor kökleri kuruyasıca lanetli şer kavme
Ne oldu Gülben Ergen? Çıtın çıkmıyor! CHP’deki rezaletlere susmuşsun! Sen insan değil misin?
Gündem

Ne oldu Gülben Ergen? Çıtın çıkmıyor! CHP’deki rezaletlere susmuşsun! Sen insan değil misin?

Sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) "Medya Muhtarı" kullanıcı ismini kullanan sosyal medya fenomeni, Gülben Ergen’in geçmiştek..
Futbol dünyası şokta! Ünlü futbolcu İsrail Ordusu'na katılıp Lübnan'ı işgal etti!
Spor

Futbol dünyası şokta! Ünlü futbolcu İsrail Ordusu'na katılıp Lübnan'ı işgal etti!

İsrail Premier Ligi'nde oynayan Menashe Zalka'nın, Lübnan'daki askeri operasyonda silahla görüntülenmesi futbol dünyasında büyük tepkilere y..
CHP’li Yarkadaş Uşak’taki rezaleti yüzlerine vurdu ve ekledi… "Özel’le ilgili diğerleri de bugün yarın ortaya dökülür"
Gündem

CHP’li Yarkadaş Uşak’taki rezaleti yüzlerine vurdu ve ekledi… “Özel’le ilgili diğerleri de bugün yarın ortaya dökülür”

CHP’li eski milletvekili, Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın yol açtığı skandala yeni boyut kazandıran gör..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23