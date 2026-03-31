Siyonist ordu çöküşte!

İsrail’de ordunun ciddi personel sıkıntısı yaşadığı öne sürülürken, Genelkurmay Başkanı ve muhalefet liderinin ordunun “çökme riski” ile karşı karşıya olduğunu dile getirdiği ve zorunlu askerlik süresinin artırılmasının gündemde olduğu iddia edildi.

Siyonist rejimde muhalefet lideri Yair Lapid ve sözde Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ordunun büyük bir personel krizinin içinde olduğunu açıkladı. Lapid, hükümeti eleştirerek, "Ordu en yüksek kapasitesine ulaştı. Hükümet ordunun sahada kanamasına izin veriyor." dedi.

Lapid, ordunun çok cepheli bir savaşla karşı karşıya olduğunu ve yeterli asker ile stratejinin bulunmadığını belirtti.

Zamir ise güvenlik kabinesine yaptığı açıklamada ordunun "çökme eşiğinde" olduğunu ifade etti ve mevcut askerlerin çoğunun yorgun ve tükenmiş durumda olduğunu vurguladı.

Zamir’in verdiği bilgilere göre, bazı askerler altıncı veya yedinci kez zorunlu hizmet veriyor ve artık güvenlik tehditleriyle başa çıkamayacak kadar yorgun. Orduda 8 bini muharip olmak üzere toplam 15 bin asker açığı bulunuyor.

Personel krizine çözüm olarak, siyonist rejim sözde Başbakanı Binyamin Netanyahu, askerlik süresinin uzatılacağını açıkladı.

Pesah Bayramı sonrası zorunlu askerlik yasası ve hizmet süresi artırılacak, ayrıca Haredi olarak bilinen Ultra-Ortodoks Yahudilerin de askerlik hizmetine katılması planlanıyor.

Siyonist rejim ordusu, Gazze Şeridi’nin yarısını işgal altında tutarken, Batı Şeria’daki Filistinlilerin topraklarını gasp ederek kurduğu yeni yerleşimlerin "güvenliğini" sağlamakla da görevli. Artan görev yükü ve azalan asker sayısı, ordunun personel krizini derinleştiriyor.

Yetkililer, Haredi koalisyon ortaklarının askerlik tartışmaları nedeniyle yeni zorunlu askerlik yasasının siyasi gerilime yol açtığını belirtiyor.

Siyonist rejimde 18 yaşına gelen her erkek 32 ay, kadınlar ise 24 ay zorunlu askerlik hizmeti yapıyor. Askerlik süresinin 36 aya çıkarılması tartışılıyor.