Siyonist işgalciler iyice zıvanadan çıktılar!

İyice zıvanadan çıkan Siyonist işgalci Yahudiler, bu sabah da Mescidi Aksa’yı kirli ayaklarıyla kirlettiler. Filistin Ajansı’nın bildirdiğine göre, bu sabah 40 işgalci Yahudi yerleşimcinin Mescidi Aksa'ya baskın düzenlemesinin ardından Meğaribe Kapısı kapatıldı. İşgalci İsrail güvenlik güçlerinin silahlarının koruması altında her gün Mescidi Aksa’ya işgal girişiminde bulunan gözü dönmüş işgalci Yahudi yerleşimciler, Müslümanların ibadetlerini yerine getirmelerine engel olmaya çalışıyorlar.

Filistinli çocuğu sırtından vurdular!

Öte yandan, İsrail askerlerinin gelişi güzel ateş açması sonucu, Nablus'un doğusundaki Beyt Decen beldesinde bugün öğle saatlerinde Filistinli bir çocuk, sırtına plastik mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Filistinli çocuğun yaralanma anı arkadaşları tarafından an be an kayda alındı.