  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Siyonist işgalciler iyice zıvanadan çıktılar!
Dünya

Siyonist işgalciler iyice zıvanadan çıktılar!

İyice zıvanadan çıkan Siyonist işgalci Yahudiler, bu sabah da Mescidi Aksa’yı kirli ayaklarıyla kirlettiler. 40 işgalci Yahudi yerleşimci Mescidi Aksa’ya zorla girerek gösteri yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 15:45:00 -
Siyonist işgalciler iyice zıvanadan çıktılar!

Yeni Akit  Ankara

İyice zıvanadan çıkan Siyonist işgalci Yahudiler, bu sabah da Mescidi Aksa’yı kirli ayaklarıyla kirlettiler. Filistin Ajansı’nın bildirdiğine göre, bu sabah 40 işgalci Yahudi yerleşimcinin Mescidi Aksa'ya baskın düzenlemesinin ardından Meğaribe Kapısı kapatıldı. İşgalci İsrail güvenlik güçlerinin silahlarının koruması altında her gün Mescidi Aksa’ya işgal girişiminde bulunan gözü dönmüş işgalci Yahudi yerleşimciler, Müslümanların ibadetlerini yerine getirmelerine engel olmaya çalışıyorlar.

Filistinli çocuğu sırtından vurdular!

Öte yandan, İsrail askerlerinin gelişi güzel ateş açması sonucu, Nablus'un doğusundaki Beyt Decen beldesinde bugün öğle saatlerinde Filistinli bir çocuk, sırtına plastik mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Filistinli çocuğun yaralanma anı arkadaşları tarafından an be an kayda alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay