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Dünya Siyonist işgal rejimi mayıs ayında 3 binden fazla Filistinliyi alıkoydu
Dünya

Siyonist işgal rejimi mayıs ayında 3 binden fazla Filistinliyi alıkoydu

Siyonist terör rejimi, mayıs ayında 42'si kadın, 471'i çocuk olmak üzere 3 bin 100 Filistinliyi alıkoydu.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 06:23:00 -
Siyonist işgal rejimi mayıs ayında 3 binden fazla Filistinliyi alıkoydu

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler Heyeti ile Esirler Cemiyeti başta olmak üzere Filistinli kurumlarca hazırlanan ortak raporda, siyonist işgal rejimi güçlerinin mayıs ayında gerçekleştirdiği alıkoymalarla ilgili bilgi verildi.

Geçen ay 42'si kadın, 471'i çocuk olmak üzere 3 bin 100 Filistinlinin terör rejimi güçlerince alıkonulduğu belirtildi.

Söz konusu kişilerden 2 bininin Filistinin işgal edilmiş kentlerinde,  bin 100'ünün de işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'da alıkonulduğu kaydedildi. 

 

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