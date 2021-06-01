Siyonist işgal rejimi Filistin'de arazi gaspına devam ediyor

Siyonist işgal rejimi, Filistinlilere ait arazileri gasp ederek Yahudi gasıplar için yerleşkeler kuruyor.

Filistinlilere ait gasp edilen topraklarda yeni yerleşim birimleri inşa edilerek bölgedeki Yahudi nüfusun artırılması planlanıyor.

Siyonist işgalciler son olarak işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ramallah kenti yakınlarındaki yasa dışı Beyt el-Yahudi bölgesinde 350 konuttan oluşan projenin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Siyonist işgal rejiminin 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasadışı Yahudi işgal merkezi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim merkezleri yasa dışı kabul ediliyor.