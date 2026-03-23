Siyonist-Haçlı İttifakına İran'dan net cevap: "Büyük cihat için her şey hazır!"

İran tarafından yapılan açıklamada, sadece ABD ve İsrail değil, bu şer odaklarına topraklarında üs imkanı sağlayan bölge ülkelerinin de "meşru hedef" olduğu vurgulandı. Yayınlanan listede Suudi Arabistan’dan Kuveyt’e, Ürdün’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne kadar hayati önem taşıyan tesisler yer alıyor:

BAE’nin Nükleer Tehdidi: Barakah Nükleer Santrali hedef listesinde. Olası bir vuruşta bölgede radyoaktif serpinti riski uyarısı yapıldı.

Su Kaynakları Tehlikede: Katar ve Suudi Arabistan'daki dev tuz arıtma tesisleri ile Bahreyn'in birincil su kaynağı olan tesisler listenin başında.

Ürdün ve Kuveyt'in Karanlığa Gömülmesi: Ürdün'ün elektriğinin yüzde 40'ını sağlayan Samra Santrali ile Kuveyt'in en büyük enerji merkezi olan Kuzey Zour hedefte.

4 Maddelik "Kıyamet" Planı

Tahran yönetimi, düşman saldırısı durumunda izleyeceği yolu 4 ana maddede özetledi:

Hürmüz Kilidi: Hürmüz Boğazı tamamen kapatılacak. İran tesisleri yeniden inşa edilene kadar tek bir geminin geçişine izin verilmeyecek. Siyonist Altyapıya İmha: İşgalci rejimin tüm elektrik, enerji ve bilişim (BİT) tesisleri geniş çaplı saldırılarla yerle bir edilecek. Amerikan Şirketlerine Son: Bölgedeki tüm ABD ortaklı ticari yapılar tamamen yok edilecek. Üs Sahiplerine İhtar: ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin enerji santralleri doğrudan hedef alınacak.

"Savaşı Biz Başlatmadık Ama Bitireceğiz"

Karargah açıklamasında, İran’ın savaşı başlatan taraf olmadığı ancak saldırıya uğraması halinde "hiçbir gücün operasyonları durduramayacağı" belirtildi. Hürmüz Boğazı'nın şu an için sadece ABD ve İsrail bağlantılı "zararlı trafiğe" kapalı olduğu hatırlatılarak, topyekûn bir kapanmanın eşiğinde olunduğu sinyali verildi.

ABD ve müttefiklerinin bölgedeki enerji ve sanayi altyapısını koruma şansının kalmadığı vurgulanan açıklama, bölge ülkelerinde büyük tedirginliğe yol açtı.