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Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap

Gazeteci Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan görüşmesine ilişkin çarpıcı iddiada bulundu. Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Babacan'ı 'Burası senin evin' diyerek AK Parti'ye çağırdığını iddia etti.

28 Haziran 2019 Cuma 11:56
Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap

Gazeteci Orhan Uğuroğlu, "Ali Babacan Başkanlığa karşı" başlığıyla yayımlanan yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan Babacan'ın 40 dakikalık görüşmesinin detaylarını anlattı.

Abdullah Gül'ün önerisiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Babacan'ın AK Parti'de siyaset yapmakla ilgili öneriye "O imkan kalmadı Sayın Cumhurbaşkanım…" diye yanıt verdiğini aktardı.

Uğuroğlu, aldığı kulisi şöyle paylaştı:

"Burası senin evin gel bunları burada yap"

Önce şunu vurgulayayım ki beraber yola çıkan bu üçlü ikiye ayrıldı. Ahmet Davutoğlu tek başına hareket ediyor. Ali Babacan ise bugüne kadar kapalı kutu kaldı ki güvenilir kaynağımın ifadesine göre, Abdullah Gül öğütleri ile’ yeni bir parti hedefine ilerliyor.

12 gün önce yapılan görüşmede Erdoğan ile Babacan arasında şu diyalog yaşandığını öğrendim:

Ali Babacan: Sayın Cumhurbaşkanım ben AK Parti'den ayrılacağım. Benden duyun istedim diyor.
Erdoğan: Hayrola nedir sıkıntın?
Ali Babacan düşüncelerini, hedeflerini 40 dakika boyunca açıkça ortaya koyuyor.
Erdoğan: Bu yapmak istediklerini anlıyorum, bak burası evin gel bunları burada yap.
Ali Babacan: O imkan kalmadı Sayın Cumhurbaşkanım…

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 11:56
  1. orhan uğuroğlu
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Ali Babacan

YORUM YAZ

  • ümitümit1 sa önce
    Damatınmı teklif Erdoğan’ın mı teklif yada Erdoğan damata danışmadanmı babacana böyle teklifte bulunuyor
  • URFALİ HALİLURFALİ HALİL1 sa önce
    Bırakın gitsincehenneme kadar yolu var. Kafasına girmişlerdaha buradadurmaz gözünü hırs bürümüş.bırakın gitsinzatenkaldıkça şirin eder kendisini. Bunlardanhayır gelmez menfaatdüşkünübu zavallılar.
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Özal vari bir çorba yapacak. İslamın hakk adalet ve hürriyet ilkeleri yerine, batının liberal hayatı peşinde koşuyorlar. Allahın hass kulları KORKAK ve PISIRIK oldukça hep başkalarının oyuncağı oluyoruz.
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    Özal vari bir çorba yapacak. İslamın hakk adalet ve hürriyet ilkeleri yerine, batının liberal hayatı peşinde koşuyorlar. Allahın hass kulları KORKAK ve PISIRIK oldukça hep başkalarının oyuncağı oluyoruz.
  • fahrifahri1 sa önce
    reis adamsın
  • kuntakintekuntakinte1 sa önce
    Benim tanıdığım Baaşkan böyle demez bu haber ya çarpık yada maksatlı parti kendini pislikten arındırmaya çalışırken bu pislikleri niye üstüne bulaştırsın saçma bu adamlar zaten pentagon projesi biri ROSCFİLD diğeri ROKOFELLRANLAYAN ANLADI

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