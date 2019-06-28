Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap

Gazeteci Orhan Uğuroğlu, "Ali Babacan Başkanlığa karşı" başlığıyla yayımlanan yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan Babacan'ın 40 dakikalık görüşmesinin detaylarını anlattı.

Abdullah Gül'ün önerisiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Babacan'ın AK Parti'de siyaset yapmakla ilgili öneriye "O imkan kalmadı Sayın Cumhurbaşkanım…" diye yanıt verdiğini aktardı.

Uğuroğlu, aldığı kulisi şöyle paylaştı:

"Burası senin evin gel bunları burada yap"

Önce şunu vurgulayayım ki beraber yola çıkan bu üçlü ikiye ayrıldı. Ahmet Davutoğlu tek başına hareket ediyor. Ali Babacan ise bugüne kadar kapalı kutu kaldı ki güvenilir kaynağımın ifadesine göre, ‘Abdullah Gül öğütleri ile’ yeni bir parti hedefine ilerliyor.

12 gün önce yapılan görüşmede Erdoğan ile Babacan arasında şu diyalog yaşandığını öğrendim:

Ali Babacan: Sayın Cumhurbaşkanım ben AK Parti'den ayrılacağım. Benden duyun istedim diyor.

Erdoğan: Hayrola nedir sıkıntın?

Ali Babacan düşüncelerini, hedeflerini 40 dakika boyunca açıkça ortaya koyuyor.

Erdoğan: Bu yapmak istediklerini anlıyorum, bak burası evin gel bunları burada yap.

Ali Babacan: O imkan kalmadı Sayın Cumhurbaşkanım…