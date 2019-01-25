Siyah sarımsak nedir? Beyaz sarımsaktan farkı nedir? Siyah sarımsağın faydaları nelerdir?
Son günlerde adından sıkça bahsettiren uzmanların ısrarla tavsiyelerde bulunduğu siyah sarımsak hangi faydaları içeriyor! Kokusu sebebi ile faydalarını göz ardı ederek sarımsak yemeyenleri bile ikna edecek Siyah sarımsak mucizesini sizler için inceledik.25 Ocak 2019 Cuma 16:32
Son günlerde adından sıkça bahsettiren uzmanların ısrarla tavsiyelerde bulunduğu siyah sarımsak hangi faydaları içeriyor! Kokusu sebebi ile faydalarını göz ardı ederek sarımsak yemeyenleri bile ikna edecek Siyah sarımsak mucizesini sizler için inceledik.
Siyah sarımsak nedir? Nerede yetiştirilir?
Kastamonu Taşköprü’de bulunan, benzeri olmayan siyah sarımsak özellikle Kore ve Çin’de ‘uzun yaşamın kaynağı’ diye adlandırılıyor. Siyah sarımsak antioksidan özelliği ile insan sağlığına olan faydası saymakla bitmez. Tam bir vitamin ve mineral deposu olan siyah sarımsak, normal sarımsağın kurutulması ile elde edilmektedir. Sarımsağın tadını sevmiyorsanız siyah sarımsağın tadını sevebilirsiniz. Şeker oranı diğer sarımsak türüne göre daha fazladır. Yerken kurutulmuş meyve tadı alacaksınız.
Siyah sarımsak, içerisinde B1, B6, C vitamini, kalsiyum, fosfor, manganez, kükürt, allil sülfür ve oleum allicine vardır. İçerisinde yer alan oleum allicine maddesi, penisilinin aktivitesine eşit miktardadır. Antiseptik, antifungal, antiviral, antioksidan ve antibakteriyel bileşenleri bulundurur. Asya ve Avrupa mutfaklarının vazgeçilmezi olan siyah sarımsak, fermantasyon işlemi sonucunda kansere karşı önemli bir etki sunar. Kolesterol seviyesini düşürür, antiseptik özelliği sayesinde vücudunuzu koruma altına alır. Kronik hastalıklara, dolaşım sistemi hastalıklarına ve alzheimer hastalıklarına karşı etkilidir.
Siyah sarımsak nasıl üretilir?
Beyaz sarımsak, 60 gün süreyle belirli nem ve ısı koşulları altında kurutulur. Bu işlem sonucunda dişleri beyaz halde olan sarımsak siyah hale dönüşür. İşlem, sarımsağın içerisinde yer alan faydalı madde oranını artırarak daha sağlıklı hale gelmesine zemin hazırlar. Siyah sarımsak da diğer beyaz sarımsakta olduğu gibi tamamen doğal bir besin kaynağıdır.
Bu işlem neticesinde sarımsağın içerisinde keskin kokusunu belirleyen alliin ve allicin azalır, böylelikle istenmeyen kokusunu ve tadındaki acılığını kaybeder. Normal sarımsağın tadını seviyorsanız siyah sarımsağı daha çok beğeneceksiniz. Siyah sarımsağın tadı, adeta kurutulmuş meyve tadındadır. Ağız kokusuna yol açmayan siyah sarımsağın şekerli ve tütsülenmiş lezzeti vardır.
Siyah sarımsak ve beyaz sarımsak arasındaki farklar;
Beyaz sarımsakta yer alan antibiotik ve anti-fungal özelliği olan allicin maddesi siyah sarımsakta fermentasyon sonucu S-Allyl cysteine (SAC) maddesi haline gelir. Beyaz sarımsakta 0,30 mg/gr iken siyah sarımsakta SAC maddesi 5,80 mg/gr seviyelerine çıkar. Yani yaklaşık 19-20 kat fazla orandadır.
Siyah sarımsağın faydaları nelerdir?
Bağışıklık sistemini güçlendirir
Hücreleri yeniler
Beyaz sarımsağa göre daha fazla antioksidan içerir
Kansere karşı koruyucudur
Damar sertliğine karşı tedavi edicidir. Kalp ve damar sağlığını korur
Beyin hücrelerini serbest radikal hasarına karşı korur
Hafıza bozuklukları semptomlarını azaltır
Alzheimer ve romatoid artrit, kronik hastalıklar ve dolaşım sistemi hastalıklarını önleyici ve tedavi edicidir.
Hepatoprotektif etkilidir
Diyabet semptomlarını iyileştirir
Enfeksiyonları önler
Kronik böbrek rahatsızlıklarında, tedavinin toksik etkisini azaltır
Serbest radikallerin vücudumuza ve cildimize vermiş olduğu zararları önler ve ortadan kaldırır
Sindirim ve dolaşımı arttırır
Tansiyonu düzenlemeye yardım eder
Doğal mide koruyucudur
Hiperlipidemi ve hiperglisemi durumlarını önlemeye yardımcıdır
Yaşlanmayı geciktirir
Antialerjiktir
Saç ve cilt sağlığını korur
Yorgunluğu önler
Siyah sarımsağın zararları nelerdir?
Siyah sarımsak aşırı tüketilmediği müddetçe sağlık açısından bir problem çıkartmaz. Ancak farklı rahatsızlıkları ve düzenli ilaç kullanımları olanların ayrıca hamile ve emziren annelerin doktor onaylı kullanmalarını tavsiye ederiz.
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