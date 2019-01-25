Siyah sarımsak nedir? Beyaz sarımsaktan farkı nedir? Siyah sarımsağın faydaları nelerdir?

Son günlerde adından sıkça bahsettiren uzmanların ısrarla tavsiyelerde bulunduğu siyah sarımsak hangi faydaları içeriyor! Kokusu sebebi ile faydalarını göz ardı ederek sarımsak yemeyenleri bile ikna edecek Siyah sarımsak mucizesini sizler için inceledik.

Siyah sarımsak nedir? Nerede yetiştirilir?

Kastamonu Taşköprü’de bulunan, benzeri olmayan siyah sarımsak özellikle Kore ve Çin’de ‘uzun yaşamın kaynağı’ diye adlandırılıyor. Siyah sarımsak antioksidan özelliği ile insan sağlığına olan faydası saymakla bitmez. Tam bir vitamin ve mineral deposu olan siyah sarımsak, normal sarımsağın kurutulması ile elde edilmektedir. Sarımsağın tadını sevmiyorsanız siyah sarımsağın tadını sevebilirsiniz. Şeker oranı diğer sarımsak türüne göre daha fazladır. Yerken kurutulmuş meyve tadı alacaksınız.

Siyah sarımsak, içerisinde B1, B6, C vitamini, kalsiyum, fosfor, manganez, kükürt, allil sülfür ve oleum allicine vardır. İçerisinde yer alan oleum allicine maddesi, penisilinin aktivitesine eşit miktardadır. Antiseptik, antifungal, antiviral, antioksidan ve antibakteriyel bileşenleri bulundurur. Asya ve Avrupa mutfaklarının vazgeçilmezi olan siyah sarımsak, fermantasyon işlemi sonucunda kansere karşı önemli bir etki sunar. Kolesterol seviyesini düşürür, antiseptik özelliği sayesinde vücudunuzu koruma altına alır. Kronik hastalıklara, dolaşım sistemi hastalıklarına ve alzheimer hastalıklarına karşı etkilidir.

Siyah sarımsak nasıl üretilir?

Beyaz sarımsak, 60 gün süreyle belirli nem ve ısı koşulları altında kurutulur. Bu işlem sonucunda dişleri beyaz halde olan sarımsak siyah hale dönüşür. İşlem, sarımsağın içerisinde yer alan faydalı madde oranını artırarak daha sağlıklı hale gelmesine zemin hazırlar. Siyah sarımsak da diğer beyaz sarımsakta olduğu gibi tamamen doğal bir besin kaynağıdır.

Bu işlem neticesinde sarımsağın içerisinde keskin kokusunu belirleyen alliin ve allicin azalır, böylelikle istenmeyen kokusunu ve tadındaki acılığını kaybeder. Normal sarımsağın tadını seviyorsanız siyah sarımsağı daha çok beğeneceksiniz. Siyah sarımsağın tadı, adeta kurutulmuş meyve tadındadır. Ağız kokusuna yol açmayan siyah sarımsağın şekerli ve tütsülenmiş lezzeti vardır.

Siyah sarımsak ve beyaz sarımsak arasındaki farklar;

Beyaz sarımsakta yer alan antibiotik ve anti-fungal özelliği olan allicin maddesi siyah sarımsakta fermentasyon sonucu S-Allyl cysteine (SAC) maddesi haline gelir. Beyaz sarımsakta 0,30 mg/gr iken siyah sarımsakta SAC maddesi 5,80 mg/gr seviyelerine çıkar. Yani yaklaşık 19-20 kat fazla orandadır.

Siyah sarımsağın faydaları nelerdir?

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Hücreleri yeniler

Beyaz sarımsağa göre daha fazla antioksidan içerir

Kansere karşı koruyucudur

Damar sertliğine karşı tedavi edicidir. Kalp ve damar sağlığını korur

Beyin hücrelerini serbest radikal hasarına karşı korur

Hafıza bozuklukları semptomlarını azaltır

Alzheimer ve romatoid artrit, kronik hastalıklar ve dolaşım sistemi hastalıklarını önleyici ve tedavi edicidir.

Hepatoprotektif etkilidir

Diyabet semptomlarını iyileştirir

Enfeksiyonları önler

Kronik böbrek rahatsızlıklarında, tedavinin toksik etkisini azaltır

Serbest radikallerin vücudumuza ve cildimize vermiş olduğu zararları önler ve ortadan kaldırır

Sindirim ve dolaşımı arttırır

Tansiyonu düzenlemeye yardım eder

Doğal mide koruyucudur

Hiperlipidemi ve hiperglisemi durumlarını önlemeye yardımcıdır

Yaşlanmayı geciktirir

Antialerjiktir

Saç ve cilt sağlığını korur

Yorgunluğu önler

Siyah sarımsağın zararları nelerdir?

Siyah sarımsak aşırı tüketilmediği müddetçe sağlık açısından bir problem çıkartmaz. Ancak farklı rahatsızlıkları ve düzenli ilaç kullanımları olanların ayrıca hamile ve emziren annelerin doktor onaylı kullanmalarını tavsiye ederiz.