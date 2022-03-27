Siyah noktalardan etkili kurtulma yöntemleri | Kusursuz bir cilt ıçin siyah nokta temizleme

Piyasada cilt temizliği için birçok ürün olsa da, doğal yöntemlerle de cildinizi temizleyebilir ve siyah noktalarınızdan kurtulabilirsiniz.

Siyah noktaları tamamen yok edecek ev yapımı tarifler

Buhar banyosu

Buhar banyosu sadece cildi tazelemekle kalmaz, siyah noktaları ciltten temizlemek için de birebirdir. Bunun için öncellikle bir kâsede su ısıtın. Su ısındıktan sonra, yüzünüzü, yanma riski olmayacak ancak buharla da temas edecek mesafeden buhara tutun. Birkaç dakika bekledikten sonra siyah noktalı bölgeye hafifçe baskı uygulayın. Siyah noktaları sıkarken iz kalmaması için pamuk kullanabilirsiniz. Yüzünüze tuttuğunuz ısı sayesinde gözenekleriniz genişleyecek ve bu da siyah noktaları kolaylıkla çıkarmanızı sağlayacak.

En iyi siyah nokta maskesi

Tarçın

Faydaları saymakla bitmeyen tarçının cildimiz için de pek çok yararı bulunuyor. Özellikle de siyah noktalar! Siyah noktalarınızdan kurtulmak için 2 adet çubuk tarçını toz hale getirin. 1 yemek kaşığı toz tarçına biraz su, birkaç damla da zeytinyağı ekleyin ve macun kıvamına getirin. Karışımı siyah noktalara uygulayın ve 15 dakika bekletin. Ardından karışımı masajla bölgeye yeniden yedirin. Son olarak cildinizi soğuk suyla durulayın. Siyah noktalarınızın gözle görülür biçimde azaldığını fark edeceksiniz.

Kabartma tozu ile siyah nokta temizleme

Kabartma tozunu ile suyu karıştırın. Bu karışım macun kıvamına geldiğinde parmaklarınız ile cildinize masaj yapın. Ardından su ile yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Kuru cilt yapısına sahipseniz, kabartma tozuna zeytinyağı da ekleyebilirsiniz.

Limon ve şeker

Limon cilt rengini eşitleme ve asidik özelliğiyle de temizleme özelliğine sahip mucizevi bir meyve. Siyah noktalarınızdan kurtulmak için 1 tatlı kaşığı şeker ile yarım limonu ezerek karıştırın. Siyah noktalı bölgeye karışımı sürerek masaj yapın. Ardından yüzünüzü soğuk su ile durulayın. Şeker sayesinde yüzünüzdeki siyah noktalar temizlenecek, limon ile de cilt tonunuz eşitlenecek. Ancak akneli ve hassas ciltler için bu yöntem, uygulanmamalıdır.