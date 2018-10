Siyah noktalar için çözüm: Yumurta!

Yüzümüzü iyice yıkayıp duruluyor, kuruluyoruz. Yumurtanın sarısını ve beyazını farklı kâseler içerisine ayırıyoruz . Beyazını iyice çırpın. Gözlerinizi yumup bütün yüzünüze sürün.



Daha sonra gözleriniz, burun delikleriniz ve ağzınız açıkta kalacak şekilde bir kağıt peçeteyi kesin ve yumurta akını uyguladığınız yüzünüze yapıştırın. Kalan yumurtanın akını da peçetenin üzerine tekrar sürüp tamamen kuruması için bekliyin.



Yumurtanın akı yüzünüzde iyice kuruduktan sonra yavaşça çıkarın.

Çıkardığınız yumurta aklı peçeteyi bir ışığa tutarsanız cildinizdeki bütün siyah noktaların peçeteye yapışmış olduğunu göreceksiniz.

Son olarak da yüzünüzü ılık su ile durulayın.

Cildiniz hassas ise yüzünüze nemlendirici sürmeniz faydalı olacaktır. Nemlendirici yoksa, alacağım diye telaşlanmayın. Papatya çayı hazırlayıp, bir pamuk ile cildinizi silmeniz daha iyidir.

Sirke de bir çözüm

Siyah noktaları zamanında düzenli olarak temizlemez ve cildinize düzenli bakımı yapmazsanız siyah noktaları temizlemek sizin için güç bir hale gelebilir.

Cildiniz eğer çok gözenekli bir yapıya sahipse ve yeterince temizleme yapmıyorsanız bu durum kısa zamanda siyah noktaların oluşmasına sebep olur.

Yumurtanın akı bir çözümdür. Fakat yeterli olduğunu düşünmüyorsanız gidip birtakim kimyasal ürünler almaya kalkmayın. Bakın başka doğal usuller de var:

Ballı badem

Gerekli malzemeler:

1 tatlı kaşığı badem yağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

1,5 tatlı kaşığı kil

1 tatlı kaşığı bal

Bu malzemeleri bir cam kase içerisinde hepsini katıp karıştırın. Karışımı hazırladıktan sonra yıkayıp durulayıp, kuruladığınız yüzünüzde dudak ve göz çevresi hariç siyah noktalı olan bölgeye sürün. 45 dakika boyunca bekleyin ve daha sonrada ılık su ile yüzünüzü durulayın. Bunu haftada bir tekrarlayabilirsiniz..

Kozmetik çare değil

Bazı hanımlar ciltlerindeki siyah lekeler birçok kozmetik ürün kullanır, bunlarla kim uğraşacak der. Fakat kozmetiklerin yaptığı tahribat yıllar sonra onları doktor doktor gezmeye mahkûm edebilir. Şimdi size vereceğimiz bu formül ile siyah lekeleri yok edebilirsiniz: Çözüm elma sirkesi! Sirke müthiş bir lezzet ve temizleyicidir. Doğaldır ve besleyicidir.



Yarım su bardağı içine, kaliteli hatta evde kendi yaptığınız elma sirkesi olursa daha da iyi olur 3 çorba kaşığı katın ve bir cezve içinde iyice kaynatın. Daha sonra ateşi kısın ve başınıza bir örtü örtüp, yüzünüzü buharına karşı tutun.15 – 20 dakika kadar sabredin. Sonrada yarı yarıya su ile sulandırdığınız elma sirkesi ile yüzünüzü silin.

Bunu haftada iki defa yapabilirsiniz. Düzenli olarak bu işlemi uygularsanız yüzünüzdeki siyah lekeleriniz yok olacaktır..

Kekik, nane, ıhlamur

Bir başka yöntem de her an her evin mutfağında bulunabilen üç bitki ile mümkün. Kekik yaprağı, bir tutam nane ve ıhlamur bir kaba konulup üzerine yeteri mikatda su ilave edilip kaynatılır. Karışım soğuduktan sonra siyah noktaların üzerine sürülür.

Ayrık otu bile çare!

Ayrık otu ve birer tutam kırlangıç otu bir kaba konulur ve üzerine beş bardak su ilave edilip güzelce kaynatılır, bir gece dinlendirlir ve sonrada siyah noktalı olan yerlere sürülür. Haklısınız, ayrık otunu, kırlangıç otunu nereden bulacaksınız. O zaman daha kolayı var:

Bildiğiniz domates

Bir olgunlaşmış domates ezilir ve ince bir tülbentten süzülür. Üzerine 1 tatlı kaşığı gliserin ve iki damla aselbent katılıp karıştırılır. Karışım bir şişeye doldurulur. Ciltteki siyah noktalara ihtiyaç duyuldukça sürülür.