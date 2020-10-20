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Ekonomi Siyah ay çekirdeğinde yerli üretim ülkeye yeter hale geldi
Ekonomi

Siyah ay çekirdeğinde yerli üretim ülkeye yeter hale geldi

Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Hüsamettin Karaman: - "Bu sene Türkiye'nin ihtiyacının tamamını karşılayacak kadar ay çekirdeği üretimimiz var" - "Piyasadaki siyah ay çekirdeğinin yüzde 100'ü yerli. Tüketicilerin 'Çin'den mi geliyor?' diye tereddüt etmesine gerek yok"

Yeniakit Publisher
2020-10-20 11:03:17 -
Siyah ay çekirdeğinde yerli üretim ülkeye yeter hale geldi

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüsamettin Karaman, bu yıl Türkiye'nin ihtiyacının tamamını karşılayacak kadar ay çekirdeği üretimi yapıldığını belirterek, "Piyasadaki siyah ay çekirdeğinin yüzde 100'ü yerli. Tüketicilerin 'Çin'den mi geliyor?' diye tereddüt etmesine gerek yok." dedi.

Karaman, AA muhabirine, iki yıldır Türkiye'de beyaz ay çekirdeği tüketimi azalırken siyah ay çekirdeği tüketiminin arttığını söyledi.

Geçen yıl ülkede siyah ay çekirdeği ve yer fıstığı üretiminde sorun yaşandığını ifade eden Karaman, bu nedenle siyah ay çekirdeğinin neredeyse tamamının Çin'den getirildiğini bildirdi.

Karaman, daha sonra üreticileri siyah ay çekirdeği üretimini millileştirmeye yönlendirdiklerine işaret ederek, "Bu sene Türkiye'nin ihtiyacının tamamını karşılayacak kadar ay çekirdeği üretimimiz var. Piyasadaki siyah ay çekirdeğinin yüzde 100'ü yerli. Tüketicilerin 'Çin'den mi geliyor?' diye tereddüt etmesine gerek yok. Beyaz ay çekirdeğinin tamamı zaten yerliydi ama bunun tüketimi çok düştü." diye konuştu.

Hasadın büyük oranda bittiğini vurgulayan Karaman, Türkiye'nin yıllık tüketimi olan 140 bin tona yakın siyah ay çekirdeğinin üretildiğini söyledi.

Karaman, bu yılın başlarında siyah ay çekirdeği fiyatlarının yüksek olduğunu hatırlatarak, "Şu anda fiyatlar biraz düşerek dengelendi. Bundan sonra kolay kolay değişmez." ifadelerini kullandı.

- "Yer fıstığında fiyatlar düşebilir"

Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde siyah ay çekirdeği üretiminin yapıldığına dikkati çeken Karaman, Denizli bölgesinde üretimin çok fazla olduğunu, Bursa ve civarında da üretimin arttığını bildirdi.

Karaman, yer fıstığında da Türkiye'nin kendine yetecek kadar üretiminin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yer fıstığında sıkıntılı bir süreç geçirmiştik ama bu sezon piyasa dengelendi. Yer fıstığında maliyet 5 lirayken satış fiyatları üreticide yaklaşık 11 lira. Fiyatlar biraz düşebilir. Yer fıstığında da ithalata gerek yok. Bu sene için yer fıstığı hasadı da büyük oranda tamamlandı."


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