Sivillerin sığındığı okula saldırıda bilanço arttı!
Katil İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı’nda bulunan Birleşmiş Milletlere (BM) ait okula düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi.
Katil İsrail dünyanın gözü önünde sivilleri direkt hedef almayı sürdürüyor.
Dün çadırkente düzenledikleri saldırıda 90 sivili şehit eden siyonistler bugün de Nusyerat Mülteci Kampı'nda bir okulu bombaladı.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 17’ye yükseldi.
Saldırıda yaralanan en az 80 Filistinli ise tedavi için El Aksa Şehitleri Hastanesi’ne getirildi.
Bombardımanda yaralanan Gazzeli çocuğun yaşadığı korku fotoğraf karesine yansıdı. Görüntüye tepki yağdı.
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