Sivilcelere bir önlem



Bu sivilceler beslenme bozukluklarından ve hormon problemlerinden ya da psikolojik etkenlerden dolayı ortaya çıkmaktadır. Kişinin metabolizma ile ilgili yaşadığı sorunlar varsa ve bunlar tedavi ettirilmemişse, sivilcelerde geçen zamanla beraber hem artmakta hem de büyümektedir.



Kişinin burada dikkat etmesi gereken nokta ise elin den geldiği kadar şeker, karbonhidrat ve yağ tüketimini önemli ölçüde azaltmalı, bunların yerine meyve ve sebze tüketimini çoğaltmalıdır.

Her şeyden önce cilt her zaman için temiz tutulmalıdır. Bunun içinde kişi kendi cilt tipine uygun olan temizleyici doğal sabunları tercih etmelidir.

Bunların dışında sigara sadece kişi sağlığının değil aynı zamanda cilt bozukluğunun da en önemli etkenlerinden biridir.



Basit bir çaba: Bal, limon ve sütü karıştırın. Bir bez yardımı ile sivilcelere patlatmadan usul usul sürün.