Sivil polisleri taşıyan minibüs devrildi
Çobançeşme kavşağında sivil polisleri taşıyan servis minibüsü devrildi.
Yenibosna Çobançeşme kavşağında sivil polsileri taşıyan servis minibüsü devrildi. Bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Çobançeşme kavşağında yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi.
Sivil polisleri taşıyan servis minibüsü, yağmurlu havanın etkisiyle Çobançeşme Kavşağı Atatürk Havalimanı istikametinde bariyere çarparak devrildi.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.
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