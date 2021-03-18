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Aktüel Sivas'ta yaşlı nüfus oranı yüzde 13,2
Aktüel

Sivas'ta yaşlı nüfus oranı yüzde 13,2

Sivas’ta yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 13,2 olarak açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 19:57:00 -
Sivas'ta yaşlı nüfus oranı yüzde 13,2

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Yaşlılar 2020" adlı çalışmasını kamuoyuyla paylaştı.

Çalışmada, il ve cinsiyete göre yaşlı nüfus, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ve yaşlı cinsiyet oranına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Sivas’ta yaşayan 635 bin 889 kişinin 83 bin 978’ini yaşlı nüfus oluşturdu.

Yaşlı nüfusun 38 bin 218’i erkekler, 45 bin 760’ı da kadınlardan oluştu. Türkiye’de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 9,5 iken Sivas’ta bu oran yüzde 13,2 olarak kayıtlara geçti.

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