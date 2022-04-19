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Aktüel Sivas'ta yangın! 4 ev kullanılamaz hale geldi
Aktüel

Sivas'ta yangın! 4 ev kullanılamaz hale geldi

Sivas'ta bir evde çıkan yangının diğer evlere sıçramasıyla 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 01:00:00 -
Sivas'ta yangın! 4 ev kullanılamaz hale geldi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir evde çıkan yangının diğer evlere sıçramasıyla 4 ev kullanılamaz hale geldi.

İkizyaka köyündeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Koyulhisar ve Suşehri Belediyesi ile Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle alevler çevredeki 3 eve daha sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin, şiddetli rüzgar nedeniyle müdahale etmekte zorlandığı yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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