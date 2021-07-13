  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sivas'ta trafik kazası: Yaralılar var
Bakan Ziya Selçuk'tan 15 Temmuz mesajı
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül devri sona erdi
Paris Saint Germain Manisa'yı aldı
Aktüel Sivas'ta trafik kazası: Yaralılar var
Aktüel

Sivas'ta trafik kazası: Yaralılar var

Sivas'ın Zara ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 17:57:00 -
Sivas'ta trafik kazası: Yaralılar var

Sürücüsü öğrenilemeyen 35 LFV 25 plakalı otomobil ile Hasan Doğan yönetimindeki 58 ZB 320 plakalı hafif ticari araç, Tekke Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada sürücülerden Doğan, araçlarda bulunan Ahmet, Kamil, Murat ve Mehmet Durmuş ile İsmail Kaya yaralandı.

Yaralılardan 5'i Zara Devlet Hastanesine kaldırıldı, durumu ağır olan Mehmet Durmuş ambulans helikopterle Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay