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Sivas'ta ses yok! Fenerbahçe yine kazanamadı

Süper Lig'in 9. hafta maçında Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 20:58
Sivas'ta ses yok! Fenerbahçe yine kazanamadı

Süper Lig 9. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici'nin 74. dakikada kullandığı frikikte top direkten döndü.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe 9, Sivasspor 10 puana yükseldi.

Sivasspor, gelecek hafta Kayserispor'a konuk olacak. Fenerbahçe ise perşembe günü Anderlecht'e konuk olduktan sonra pazar günü sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak.

 

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 20:58
  1. Kayseri
  2. Ankara
  3. Sivas
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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