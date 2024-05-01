Sivas’ta kültürel miras paneli yapıldı
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Liselerde Bilim Uygulamaları Programı” kapsamında Sivas’ta kültürel miras paneli yapıldı.
Proje okulları olan Sivas Lisesi, Sivas Fen Lisesi ve Selçuk Anadolu Lisesince Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, birim amirleri ve farklı okullardan gelen lise öğrencileri katılım sağladı. Programda konuşan Yener, programın kültürel mirasın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Yener, paneli gerçekleştiren öğrencilere plaket takdim etti.