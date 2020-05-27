Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 60 kişiye 86 bin 954 lira ceza

SİVAS (AA) - Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 60 kişiye 86 bin 954 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 23-26 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişiler hakkında çeşitli suçlardan ceza uyguladı.

Buna göre, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 33 kişiye Kabahatler Kanunu'na göre kişi başı 392'şer lira olmak üzere 12 bin 936 lira ceza kesildi.

Umumi Hıfzısıhha Kanunu'na muhalefet eden 8 kişiye ise 3 bin 150'şer liradan 25 bin 200 lira ceza yazıldı.

Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 12 kişiye de Umumi Hıfzısıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 37 bin 800, 2 kişiye ise Kabahatler Kanunundan 784 lira ceza kesildi.

İzin belgesi olmadan seyahat eden ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması kuralına uymayan 5 kişiye de 10 bin 234 lira idari para cezası verildi.