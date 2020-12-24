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Aktüel Sivas'ta komandolar soğuk havaya rağmen operasyonlarını sürdürdü
Aktüel

Sivas'ta komandolar soğuk havaya rağmen operasyonlarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-24 18:14:43 -
Sivas'ta komandolar soğuk havaya rağmen operasyonlarını sürdürdü

SİVAS (AA) - Sivas'ta komando birliklerinin zorlu kış şartlarına rağmen operasyonlarına devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalı Delidağ bölgesinde güvenlik güçlerince "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bekir Pehlivan" operasyonu icra edildi.

Operasyonda, Divriği Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı 3 komando timi görev aldı.

Komando birlikleri, soğuk hava şartlarına rağmen terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonu başarıyla gerçekleştirdi.



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