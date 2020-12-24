Sivas'ta komandolar soğuk havaya rağmen operasyonlarını sürdürdü
SİVAS (AA) - Sivas'ta komando birliklerinin zorlu kış şartlarına rağmen operasyonlarına devam ettiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalı Delidağ bölgesinde güvenlik güçlerince "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bekir Pehlivan" operasyonu icra edildi.
Operasyonda, Divriği Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı 3 komando timi görev aldı.
Komando birlikleri, soğuk hava şartlarına rağmen terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonu başarıyla gerçekleştirdi.