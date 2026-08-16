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Gündem Sivas'ta kene yine can aldı! Kuzeni de kene yapışması sonucu ölmüş
Gündem

Sivas'ta kene yine can aldı! Kuzeni de kene yapışması sonucu ölmüş

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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Sivas'ta kene yine can aldı! Kuzeni de kene yapışması sonucu ölmüş

Sivas'ta kene yapışan 63 yaşındaki adam, keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanarak Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı ile tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sivas merkeze bağlı Kızılca köyünde yaşayan 63 yaşındaki 6 çocuk babası Bekir Selvi'ye geçtiğimiz günlerde kene yapıştı. Keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan Selvi, yüksek ateş şikayeti ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı ile tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Selvi bugün vefat etti. Yakınları tarafından teslim alınan Selvi'nin cenazesinin Kızılca köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Selvi'nin amcasının oğlu Bilal Selvi'nin de 2020 yılının Haziran ayında kene yapışması sonucu öldüğü öğrenildi.
Sivas sınırları içerisinde bu yıl kene yapışması sonrası KKKA nedeniyle özenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

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