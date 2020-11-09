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Aktüel Sivas'ta jandarmadan "drone" destekli denetim
Aktüel

Sivas'ta jandarmadan "drone" destekli denetim

Yeniakit Publisher
2020-11-09 18:41:08 -
Sivas'ta jandarmadan "drone" destekli denetim

SİVAS (AA) - Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone destekli asayiş denetimi yaptı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Karaçayır-Porsuk yolunda denetim faaliyeti gerçekleştirdi.

Ekipler, emniyet kemeri ve sürücülerin seyir halindeyken cep telefonu kullanımını denetlerken, araç içerisinde bulunanlara da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı uyarılarda bulundu.

Jandarma trafik, motosikletli trafik ve asayiş timlerinin de katıldığı denetimlerde seyir halindeki araçlar 'drone' yardımıyla da kontrol edildi.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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