  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sivas'ta drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-06-26 13:15:19 -
Sivas'ta drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza

SİVAS (AA) - Sivas'ta drift yapan sürücüye çeşitli suçlardan 7 bin 27 lira para cezası verildi ve ehliyetine el konuldu.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ata Sanayi Sitesi'nde drift yapan bir otomobil sürücüsü, bölgede devriye görevi yapan bekçileri görünce kaçtı.

Bekçilerin telsizle bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen trafik ekipleri, uzaklaşmaya çalışan aracı durdurdu.

Polis ekipleri, araç sürücüsüne drift yaptığı, polisin "dur" ihtarına uymadığı ve muayenesiz araç kullandığı gerekçesiyle 7 bin 27 lira para cezası uyguladı.

Sürücünün ehliyetine de 2 ay ile el konuldu.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2007 model Fiat Palio
Satılık 2007 model Fiat Palio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı