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Aktüel Sivas'ta devrilen tır ulaşımı aksattı
Aktüel

Sivas'ta devrilen tır ulaşımı aksattı

Sürücüsü yaralanan elyaf yüklü tırın devrildiği bölgede, Erzincan istikametine tek şeritten küçük araçların geçişine izin veriliyor

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:39:19 -
Sivas'ta devrilen tır ulaşımı aksattı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı, ulaşım aksadı.

İbrahim Khammuhammad (46) yönetimindeki 39 AA 105 plakalı elyaf yüklü tır, D-100 kara yolu Koyulhisar ilçesi Aşağıkale Tüneli mevkisinde devrildi.

Yaralanan ve ambulansla Koyulhisar İlçe Hastanesine kaldırılan Khammuhammad, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kaza nedeniyle ulaşımın aksadığı yolda, Erzincan istikametine gidecek küçük araçların tek şeritten geçişine kontrollü izin veriliyor.

Büyük araçlarının bekletildiği bölgede, devrilen tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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