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Aktüel Sivas'ta demir profil hırsızlarına jandarmadan suçüstü
Aktüel

Sivas'ta demir profil hırsızlarına jandarmadan suçüstü

Yeniakit Publisher
2020-11-29 15:56:28 -
Sivas'ta demir profil hırsızlarına jandarmadan suçüstü

SİVAS (AA) - Sivas'ta Orman İşletme Müdürlüğüne ait ağaçlandırma bölgesindeki tel çitleri tutan demir profil malzemeyi çalmaya çalışan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri, dün merkeze bağlı Çelebir köyü mevkisinde Sivas Orman İşletme Müdürlüğüne ait ağaçlandırma bölgesindeki tel çitleri tutan demir L profil kazıkların çalındığı yönünde ihbar aldı.

Bugün olay yerinde devriye gezen Merkez İlçe Karakol Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri, O.S. (22) ile M.T'yi (21), 23 adet demir L profil kazıkları çalarken suçüstü yakaladı.

Zanlılar, dün de aynı yerde söz konusu demir malzemeden 18 adet çaldıklarını ve bu malzemeyi 4 Eylül Hurdacılar Sitesi'nde 150 lira karşılığında sattıklarını itiraf etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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