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Aktüel Sivas'ta bankanın güvenlik görevlisinin 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştığı iddiası
Aktüel

Sivas'ta bankanın güvenlik görevlisinin 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştığı iddiası

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:11:26 -
Sivas'ta bankanın güvenlik görevlisinin 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştığı iddiası

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir banka şubesinden zimmetine 3,5 milyon lira geçirdiği ve kasadan 1 milyon lira çaldığı iddia edilen güvenlik görevlisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İddiaya göre, kentteki bir banka şubesinde 15 yıldır görev yapan güvenlik görevlisi M.Ç, sahte imza kullanarak müşterilerin banka hesabında bulunan 3,5 milyon lirayı zimmetine geçirdi.

Anahtarı kendisinde olan para kasasından da 1 milyon lira çalan M.Ç, 4,5 milyon lirayla kayıplara karıştı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yurt dışına kaçtığı tespit edilen M.Ç'nin yakalanması için başlattıkları çalışma sürüyor.

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