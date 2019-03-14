Sivasspor'un uçağına yıldırım isabet etti Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gidecek olan DG Sivasspor'u taşıyan tarifeli uçağa, Sivas Nuri Demirağ Havalimanına iniş yaptığı sırada yıldırım isabet etti.

Edinilen bilgiye göre, DG Sivassporlu kafilesinin Fenerbahçe müsabakası için İstanbul’a gideceği tarifeli uçağa, Sivas Nuri Demirağ Havalimanına iniş yaptığı esnada yıldırım isabet etti. Geri dönmek zorunda kaldılar 16.30’da uçuş yapması planlanan kafile, uçağın uçuşa hazır hale getirilmesini beklemek için Sivasspor Tesisleri'ne geri dönmek zorunda kaldı. Kırmızı beyazlı ekip, İstanbul’a gitmek için uçağın uçuşa hazır hale getirilmesini bekliyor.

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