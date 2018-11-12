Sivasspor'un teknik direktörü kim olacak? Kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'dan açıklama geldi...

Beşiktaş deplasmanında 2-1 kazanan Demir Grup Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Takımı tebrik ederek sözlerine başlayan Otyakmaz, “Bu sene maalesef takımımız öne geçtiği maçlarda puan kaybetmişti. İlk defa geriden geldiğimiz bir karşılaşmayı hak ederek kazandık. Bundan dolayı mutluyuz. Bildiğiniz üzere Tamer Tuna ile yollarımızı ayırdık. Takımımız bu hafta Hakan Keleş tarafından idare edildi. Bütün arkadaşlarım olağanüstü bir süreç yaşadığının farkındaydı. Herkes görevinin bilincinde hareket etti ve kazanmayı bildik. Hakan Keleş'i ve futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.



İşte Mecnun Otyakmaz'ın Beşiktaş maçı sonrası açıklamaları

Tamer Tuna'nın ayrılmasından sonra takımın başında sahaya çıkan yardımcı antrenör Hakan Keleş'le yola devam edebileceklerini söyleyen Mecnun Otyakmaz, “Genç teknik direktörlere şans veren bir kulübüz. Hakan Keleş'le de devam etmek isteriz. Türk futboluna teknik adam kazandırmak isteriz. Bu tek başına alınacak bir karar değil. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla bir karar vereceğiz. Teknik direktör arayışlarımız da devam ediyor ve galibiyet bize moral oldu. Hakan hocanın yanını güçlendirip bir ekip kurup onlarla da devam edebiliriz. Dünya futbolunda üst düzey olarak yer almış oyuncular var. Hem Kone hem Robinho meseleyi sahiplenince çok şey değişiyor. Bugün de o maçlardan biriydi. Hakan Hoca ile bunu devam ettiririz derlerse biz de ona göre düşünürüz” diyerek sözlerini tamamladı.