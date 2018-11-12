THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23
impression

Sivasspor'un teknik direktörü kim olacak? Kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'dan açıklama geldi...

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, hem Beşiktaş galibiyetini hem de takımının yeni teknik direktörü adayının kim olacağı konusuna açıklık getirdi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 03:36
Sivasspor'un teknik direktörü kim olacak? Kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'dan açıklama geldi...

Beşiktaş deplasmanında 2-1 kazanan Demir Grup Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Takımı tebrik ederek sözlerine başlayan Otyakmaz, “Bu sene maalesef takımımız öne geçtiği maçlarda puan kaybetmişti. İlk defa geriden geldiğimiz bir karşılaşmayı hak ederek kazandık. Bundan dolayı mutluyuz. Bildiğiniz üzere Tamer Tuna ile yollarımızı ayırdık. Takımımız bu hafta Hakan Keleş tarafından idare edildi. Bütün arkadaşlarım olağanüstü bir süreç yaşadığının farkındaydı. Herkes görevinin bilincinde hareket etti ve kazanmayı bildik. Hakan Keleş'i ve futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.

İşte Mecnun Otyakmaz'ın Beşiktaş maçı sonrası açıklamaları

Tamer Tuna'nın ayrılmasından sonra takımın başında sahaya çıkan yardımcı antrenör Hakan Keleş'le yola devam edebileceklerini söyleyen Mecnun Otyakmaz, “Genç teknik direktörlere şans veren bir kulübüz. Hakan Keleş'le de devam etmek isteriz. Türk futboluna teknik adam kazandırmak isteriz. Bu tek başına alınacak bir karar değil. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla bir karar vereceğiz. Teknik direktör arayışlarımız da devam ediyor ve galibiyet bize moral oldu. Hakan hocanın yanını güçlendirip bir ekip kurup onlarla da devam edebiliriz. Dünya futbolunda üst düzey olarak yer almış oyuncular var. Hem Kone hem Robinho meseleyi sahiplenince çok şey değişiyor. Bugün de o maçlardan biriydi. Hakan Hoca ile bunu devam ettiririz derlerse biz de ona göre düşünürüz” diyerek sözlerini tamamladı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 03:36
  1. Sivas
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    1. Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin..
    2. Tümer Metin: Oğuzhan Özyakup 7 aydır..
    3. Sivasspor'un teknik direktörü kim..
    4. Spor yorumcusu Erman Toroğlu:..
    5. Serkan Reçber'den Beşiktaş sözleri:..
    6. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol..
    7. İşte 3. Lig’de 12. haftada alınan..
    8. Premier Lig'de Chelsea'ya Everton..
    9. Ahmet Çakar'dan çarpıcı açıklama:..
    10. Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş yorumu:..
    11. Tartıştığı kişilerce silahla vurulan..
    12. Netanyahu Fransa ziyaretini yarıda kesti
    13. BBP lideri Mustafa Destici'den skandal..
    14. ABD'nin ünlü gazetesinden bomba iddia:..
    15. ABD'den Suudi Arabistan'a 'Kaşıkçı..
    16. Ziyarete gittiği kadının evinde..
    17. Suriye'de PKK ile DAEŞ arasındaki..
    18. İsrail güçleri ile Hamas arasında..
    19. Kahramanmaraş canisi Ramazan Akpınar..
    20. Düzensiz göçmenler gıda zehirlenmesi..
    Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik Türkiye açıklaması!
    MHP'den Cumhur İttifakı açıklaması!
    MHP'den Cumhur İttifakı açıklaması!
    Pervin Buldan: AK Parti ile görüşmemiz...
    Pervin Buldan: AK Parti ile görüşmemiz...
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    Bu seçimin mağlubu belli oldu... Şener: Aday olabilirim
    AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi
    AK Partili Hayati Yazıcı trafik kazası geçirdi

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Antalya'da hortum dehşeti! Bir vatandaşı 30 metre havaya fırlattı
    Antalya'da hortum dehşeti! Bir vatandaşı 30 metre havaya fırlattı
    CHP'li Öztürk Yılmaz CIA ile ne konuştu?
    CHP'li Öztürk Yılmaz CIA ile ne konuştu?