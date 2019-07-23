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Sivasspor’un Hollanda kampı başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un 2019-2020 sezonu öncesinde ikinci etap Hollanda kampı başladı.

23 Temmuz 2019 Salı 10:46
Sivasspor’un Hollanda kampı başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor’un 2019-2020 sezonu öncesinde ikinci etap Hollanda kampı başladı.


Yeni sezon öncesi birinci etap kamp çalışmalarına Bolu’nun Gerede ilçesinde başlayan ve 14 günlük kampı tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda’ya gitti. DG. Sivasspor Hollanda’da günde yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. 31 Temmuz’a kadar hazırlıklarına Hollanda’da devam edecek Sivasspor burada 2 hazırlık maçı yapacak. Kırmızı-beyazlılar 24 Temmuz Çarşamba günü Vitesse, 29 Temmuz Pazartesi günü ise Ajax ile karşılaşacak. Hollanda kampının ardından 2 gün izine ayrılacak sporcular 3 Ağustos’ta Sivas’ta yeniden topbaşı yapacak. Ligin ilk haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını tesislerinde sürdürecek.


Öte yandan Sivasspor’un Hollanda kampında Hugo Vieira ve yeni transfer Isaac Cofie de yer aldı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:46
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