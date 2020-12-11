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Aktüel Sivasspor'dan "kafilenin geç kaldığı" iddialarına yalanlama:
Aktüel

Sivasspor'dan "kafilenin geç kaldığı" iddialarına yalanlama:

"Takımımızın, havaalanına geldiği ilk andan itibaren sistemli bir şekilde zaman kaybettirilmesi için çalışıldı ve kafilemizin 01.30'da uçuşu engellendi" - "Takımımızın geç geldiği açıklamaları tamamen gerçek dışıdır. Kafilemiz vaktinden önce havalimanına giriş yaptı. Zaman kaybının tek sorumlusu İsrailli yetkililerdir"

Yeniakit Publisher
2020-12-11 05:14:18 -
Sivasspor'dan "kafilenin geç kaldığı" iddialarına yalanlama:

SİVAS (AA) - Sivasspor Kulübü, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat'ın Sivasspor kafilesinin uçuş saatine geç geldiği, bu nedenle Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında bekletildiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kulüpten yapılan "İsrail'de neler yaşandı" başlıklı açıklamada, Sivasspor'un, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. hafta maçında Maccabi Tel-Aviv ile oynadığı karşılaşmanın ardından yerel saatle 00.30'da Tel Aviv Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na giriş yaptığı aktarıldı.

Kafilenin pasaport kontrolüne geldiğinde "Sistem kapandı. Tek bir görevli ile işlemleriniz manuel olarak yapılacaktır." söylemiyle karşılaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"43 kişilik kafilemizin tüm pasaport işlemlerini tek bir görevli yapmaya başladı. Bunun üzerine kafilemiz olaya tepki gösterince çalışanlar işlemleri daha da yavaşlattı. Tüm pasaport işlemleri bittikten sonra kafilemiz uçağa götürülmek üzere 2 ayrı havalimanı otobüsüne bindirildi. Otobüsler sadece birkaç dakikada uçağa ulaşabilecekken dakikalarca havalimanı içerisinde takımımız gezdirildi. Otobüs şoförü, aracı durdurarak bir süre bekledi ve kafilemizin sorularına cevap vermedi. Planlı yapılan tüm bu zorlukların ardından takımımız uçağa bindirildi. Uçak kalkmaya hazırlandığı anda ise bu sefer de yerel saat ile 01.30 - 05.30 arasında hava sahasının kapatıldığı söylenerek, uçuşa izin verilmedi."

Açıklamada, "Takımımızın, havaalanına geldiği ilk andan itibaren sistemli bir şekilde zaman kaybettirilmesi için çalışıldı ve kafilemizin 01.30'da uçuşu engellendi. Takımımızın geç geldiği açıklamaları tamamen gerçek dışıdır. Kafilemiz vaktinden önce havalimanına giriş yaptı. Zaman kaybının tek sorumlusu İsrailli yetkililerdir. Ayrıca vakit kaybedilmemesi için maçın devre arasında malzemelerin büyük bir kısmı havaalanına gönderilmiş, takım gelmeden boarding kartları da aldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kafile uçağa bindikten sonra gelen yetkilinin tüm işlemlerin yavaş yapıldığını itiraf edip, kafileden özür dileği aktarılan açıklamada, "Kafilemiz yetkilinin özrünü kabul etmeyip, görüşülecek bir şeyin olmadığını belirterek, uçuş için 05.30'u beklemeye başlamıştır." denildi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında deplasmanda Maccabi Tel-Aviv ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor kafilesi, İsrail'den Sivas'a dönerken havalimanında mahsur kalmıştı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Maccabi Tel-Aviv maçının ardından Sivas'a dönmeye hazırlanan kafilemiz havalimanında mahsur kaldı. İsrail yetkilileri sistemi ve geçişleri kapatarak kafilemize her türlü zorluğu çıkartıyor." ifadeleri kullanılmıştı.

Kafileyle birlikte halen uçakta bulunan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, AA muhabirine, "Büyük rezalet. 'Uçak erken kalksın' diye stattan çok erken, hızlı bir şekilde geldik. 2 saattir burada mahsur kaldık" açıklamasında bulunmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haitat ise Sivasspor kafilesinin uçuş saatine geç gelmesi nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanında bekletildiğini söylemişti.



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