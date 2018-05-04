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Sivasspor'dan darbe alan Başakşehir'e iki şok birden

Kendi sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

04 Mayıs 2018 Cuma 22:53
Sivasspor'dan darbe alan Başakşehir'e iki şok birden

32. haftasının açılış maçında Başakşehir evinde Sivasspor ile karşılaştı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

İKİ KAYIP BİRDEN

Başakşehir'de Mossoro, 38. dakikada kırmızı kart gördü ve ev sahibi ekip uzun süre 10 kişi oynadı.

Öte yandan Arda Turan, 90+4. dakikada yan hakeme yaptığı hareketin ardından oyun dışında kaldı. kaldı.

G.SARAY KAZANIRSA FARK 3'E ÇIKACAK

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 66 yaparken Sivasspor ise 48 puanla 7. sırada yer aldı.

Lider Galatasaray, bu hafta Akhisarspor deplasmanından galibiyetle ayrılırsa Başakşehir zirvenin 3 puan uzağında kalacak.

 

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 22:53
  1. Başakşehir
  2. Süper Lig
  3. Sivasspor
  4. Galatasaray

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