Sivasspor'dan darbe alan Başakşehir'e iki şok birden
Kendi sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.04 Mayıs 2018 Cuma 22:53
32. haftasının açılış maçında Başakşehir evinde Sivasspor ile karşılaştı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
İKİ KAYIP BİRDEN
Başakşehir'de Mossoro, 38. dakikada kırmızı kart gördü ve ev sahibi ekip uzun süre 10 kişi oynadı.
Öte yandan Arda Turan, 90+4. dakikada yan hakeme yaptığı hareketin ardından oyun dışında kaldı. kaldı.
G.SARAY KAZANIRSA FARK 3'E ÇIKACAK
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 66 yaparken Sivasspor ise 48 puanla 7. sırada yer aldı.
Lider Galatasaray, bu hafta Akhisarspor deplasmanından galibiyetle ayrılırsa Başakşehir zirvenin 3 puan uzağında kalacak.
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